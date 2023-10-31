Эксперт рассказал, к какому курсу рубля готовиться в ноябре

Собеседник прогнозирует, что курс доллара в ноябре будет находиться в диапазоне от 88 до 92 рублей. Он напомнил, что в пятницу, 27 октября, после решения Банка России повысить ставку на 200 б.п, до 15% годовых, российская валюта укрепилась на 1,3%.

«Для рубля решение ЦБ — позитивный фактор, так как высокая ставка способствует снижению импорта и повышает привлекательность сбережений, тем самым сокращая рублевую массу. Однако мы не ждем сильного дальнейшего укрепления рубля по отношению к доллару, так как на данный момент большинство факторов, которые влияют на курс в текущей экономической парадигме в большей степени исчерпаны», — добавил Алексей Губин.

Он также не стал исключать, что в первую неделю ноября мы увидим небольшое ослабление рубля. Более того, сейчас ключевая ставка оказывает существенно меньшее влияние на курс, чем дополнительные меры правительства. Такие как, например, указ президента о продаже валютной выручки экспортерами.

Говоря о действии указа по продаже валютной выручки, эксперт отметил, что этот фактор будет более долгосрочным.

«Однако кредитная активность, а значит, и потребительский спрос могут начать снижение быстрее. Кроме того, стремление к сбережениям по более высокой ставке тоже может проявиться уже в ближайшее время. Это будет оказывать влияние на свободную рублевую массу», — рассуждает Алексей Губин.

Кроме того, он не исключает сокращения оттока капитала из РФ, в том числе, из-за недавно озвученных ограничений международной финансово-кредитной системой Visa на открытие счетов для российских граждан в странах, граничащих с Россией (Грузия, Узбекистан, Казахстан и Армения).