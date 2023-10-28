Не минус, а плюс: аналитик оценил реалистичность прогноза о конце эпохи газа в мире

По мнению экспертов МЭА, рост мирового спроса на газ значительно замедлился со времени «золотого века» расширения газовых рынков в 2010-х годах. Это привело к тому, что у России, в том числе и за счет введенных санкций, будут очень ограничены возможности по расширению своей клиентской базы и новым рынкам сбыта. «Ее доля в международной торговле газом, которая в 2021 году составляла 30%, а к 2030 году сократится вдвое», — пишет агентство в своем новом обзоре.

За счет перераспределения игроков российские рынки сбыта заберут страны Ближнего Востока (прежде всего Катар) и США, ожидают в МЭА.

Отмечается, что это базовый сценарий прогноза: он учитывает замедление роста мировой экономики. Также отмечается, что страны Евросоюза, отказавшись от российского газа, будут замещать недостаток «голубого топлива» за счетдостижения углеродной нейтральности: запускать законсервированные блоки АЭС и угольные электростанции.

Сергей Капитонов отметил, что любой прогноз является своего рода рычагом воздействия на политику региона или стран. На них оринтируются политики, когда принимают те или иные решения в области энергетики, в области энергобезопасности.

Поэтому, действительно, прогнозы МЭА традиционно прочат увеличение доли возобновляемой энергетики, уменьшение доли ископаемой энергии. Сергей Капитонов аналитик Проектного центра «Сколтеха» по энергопереходу

Такие прогнозы становятся политическими ориентирами. К МЭА в первую очередь прислушиваются в Евросоюзе, так как у США есть свои прогнозисты, и Вашингтон учитывает их мнение, отметил эксперт и добавил, что у вызывают сомнения эти расчеты МЭА.

«Меня смущают российская доля 30% в глобальной торговле газом, которую приводит МЭА. Возможно, аналитики имели в виду долю российского газа в потребление Европы — она до 2022 года составляла около 30%. По моим расчетам, доля РФ в 2021 году в глобальной торговле газом была около 20%», — отметил Сергей Капитонов.

В поставках российского газа уже произошла просадка, напомнил эксперт. Больше всего сократился объем экспорта трубопроводного газа. Доля РФ по итогам 2022 года на мировом рынке СПГ порядка 8%. Доля экспорта России по трубе на мировом рынке по итогам 2022 года — 17−18%, подсчитал эксперт.

Поэтому, если смотреть на долгосрочный прогноз до 2030 года, то российская доля не снижается.

По данным Statistical Review of World Energy, доля российского газа на мировом рынке упала с 27% до 15,3% в 2022 году, в европейском импорте — с 54,4% до 32,7%.

В России сейчас реализуются большое количество газовых проектов и запланированы новые, экспортно-ориентированные инфраструктурные проекты как в СПГ, так и трубопроводные. Например, планируется новый газопровод для поставок сырья в Китай. При оптимистичном сценарии в начале 2030-х годов поставки газа из РФ в Китай могут достичь 100 млрд кубометров, подсчитал Сергей Капитонов.

Опять же при оптимистичном сценарии новые проекты СПГ смогут обеспечить поставки 100 млн тонн СПГ (140 млрд кубометров). Плюс оставшиеся ниши на рынке Европы, СНГ, в Турцию — это еще 60 млрд кубометров.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259351&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге Россия будет поставлять около 300 млрд кубометров газа к 2030 году на мировые рынки. Это немаленькие объемы. И при таком сценарии при существующих прогнозах роста спроса на мировом рынке наша доля будет около 20%. То есть, она никак не уменьшится. Сергей Капитонов аналитик Проектного центра «Сколтеха» по энергопереходу

Вычитая рынок ЕС (трубопроводный газ «Газпрома» уходит из Европы), можно констатировать, что мировая торговля по газопроводам не будет сильно расти, считает эксперт. Может увеличиваться производство СПГ: эксперты прогнозируют увеличение до 650 млн тонн сжиженного природного газа (около 900 млрд кубов) к 2035 году. Доля России на рынке СПГ при оптимистичном сценарии к началу 2030-года будет превышать 15%. Это означает резкий рост: в 2 раза больше, чем сейчас.

Поставки трубопроводного газа из России могут составить 150−160 млрд кубометров. Эксперты не прогнозируют, что мировой рынок поставляемого по газопроводам сырья будет расти. Если сейчас это порядка 700 млрд кубометров, то в начале 2030-х гг. будет, скорее всего, около 600 млрд кубов. Если Россия реализует свой проект по поставке сырья в Китай по новому трубопроводу, то доля страны в мировой торговле может вырасти до 25%.

Резюмируя, можно сказать, что оптимистичный сценарий развития поставок газа из России, как в форме СПГ, так и в форме трубопроводного газа, подразумевает сохранение текущей доли РФ в глобальной торговле газом. При этом СПГ-отрасль возможно вырастет в 2 раза, а трубопроводные поставки останутся на текущих показателях. Сергей Капитонов аналитик Проектного центра «Сколтеха» по энергопереходу

Капитонов считаетнеобоснованно пессимистичным прогноз аналитиков МЭА. Напротив, если Россия проделает хорошую домашнюю работу с точки зрения развития своих новых экспортных мощностей и выйдет на новые СПГ-рынки, то не стоит ожидать какого-то значительного снижения доли России на мировых рынках.

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