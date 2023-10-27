Эксперты рассказали, что будет с ценами, вкладами, кредитами и рублем после решения ЦБ

Как пояснил регулятор свое решение по ставке в пресс-релизе, инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России.

«Устойчивое увеличение внутреннего спроса все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях. Высокими остаются темпы роста кредитования». — поясняла пресс-служба ЦБ.

Позднее в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что замедление инфляции до 4−4,5% по итогам следующего 2024 года будет возвратом к цели Банка России.

Она отметила, что видны признаки замедления роста необеспеченного потребкредитования, однако ипотека продолжает расти высокими темпами под влиянием госпрограмм, которые не зависят от повышения уровня ключевой ставки.

Ранее на фоне резкого снижения курса российской валюты до 103 за доллар власти ввели обязательную продажу валютной выручки компаниями-экспортерами. В пятницу, 27 октября, Эльвира Набиуллина отметила, что эффект от этой меры пока оценивать рано. Также она не исключила, что клювую ставку повысят вновь, если не будет достаточного эффекта уже принятых жестких шагов.

Пик инфляции, по прогнозу регулятора, придется на весну следующего 2024 года.

Рост цен

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» напомнил последние данные по инфляции: на прошлой неделе она ускорилась до 0,24%, а годовые темпы выросли до 6,59%. «Прежний прогноз по инфляции в ЦБ РФ составлял 6,0%-7,0%, а новый уже составляет 7,0%-7,50%. Если текущие темпы сохранятся, а шансы на это крайне высокие, то к концу года темпы прироста цен могут приблизиться к 8,0%», — добавил собеседник.

Учитывая возросшие инфляционные риски ЦБ РФ принял решение о повышении ставки на 200 базисных пункта, хотя большинство игроков на рынке склонялось к ожиданиям повышения на 100 базисных пункта.

Конечно, звучат голоса о том, что это затормозит экономику, но в экономике действуют многочисленные льготные субсидии и кредиты от правительства. Андрей Кочетков ведущий аналитик «Открытие Инвестиции»

Соответственно, главной задачей ЦБ РФ является сдерживание потребительской активности, включая ипотечное кредитование. В этих условиях курс рубля существенной роли не играет, хотя его укрепление частично смягчит инфляционное давление.

ЦБ повысил ключевую ставку на 2 пп., чтобы обуздать инфляцию, напомнил Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver. До тех пор, пока инфляция не вернется к целевому уровню в 4%, ЦБ обещает поддерживать жесткие условия.

Вклады и кредиты

Решение ЦБ окажет негативное влияние на рынок кредитов и их стоимость: они подорожают на 2,5−3%, добавил Владислав Антонов. При этом ставки по депозитам вряд ли вырастут на те же значения, так как они уже были учтены еще до принятия решения Центробанка.

По мнению Кочеткова, в отношении вкладов и кредитов сработает традиционная схема. Кредиты станут дороже, депозиты доходней. «Однако в некоторых банках отмечается тенденция, что краткосрочные депозиты предоставляют более высокий процент доходности, поскольку финансовые организации пока не верят, что столь высокая ставка просуществует длительное время. В течение 1−3 недель можно ожидать повышение ставок по депозитам на 3−6 месяцев с менее заметным повышением доходности долгосрочных депозитов. Потребительские и ипотечные кредиты отреагируют более быстрым образом», — прогнозирует Андрей Кочетков.

Игорь Алутин, управляющий директор проекта Финуслуги Московской биржи отметил, что у банков есть пространство для маневра и они еще могут повысить проценты по вкладам для клиентов.

«Банки готовились к повышению ключевой ставки, но ожидали изменения на 1 процентный пункт (п.п.). На это указывает и рост ставок по депозитам (особенно среднесрочных вкладов на 6 и 12 месяцев), и рост стоимости кредитов, который мы наблюдали в октябре», — пояснил эксперт.

Сейчас даже ставки по краткосрочным вкладам более чем на 3,5 п.п. ниже 15% — текущего уровня новой ключевой ставки. Это указывает на то, что у банков еще есть пространство для повышения ставок, темпы которого ускорятся в ближайшее время.

Ставки по потребительским кредитам перед заседанием регулятора достигли 24,64%, после предыдущего изменения ключевой ставки показатель вырос на 2,2 п.п. Поскольку изменение этого показателя влияет на стоимость кредитных продуктов с задержкой, процесс этот более растянут во времени. Мы ожидаем, что повышение ставок по потребительским кредитам продолжится и будет достаточно плавным. Игорь Алутин управляющий директор проекта Финуслуги Московской биржи

Курс рубля

Как напомнил Финансам Mail.ru Даниил Болотских, аналитик «Цифра брокер», повышение ключевой ставки последнее время не оказывало существенного влияния на курс нацвалюты. Однако сейчас повышение выше консенсус — прогноза придало рублю импульс. «Прогнозируем диапазон в рубле: 92,5- 94,5 ₽ к доллару США, 98- 99,8 ₽ к евро, 12,5−12,9 ₽ к юаню», — добавил эксперт.

Решение ЦБ повысить ключевую ставку сразу на 2%, несомненно, является фактором поддержки для рубля. Однако события последних месяцев показали, что само по себе повышение ключевой ставки оказывало довольно ограниченное влияние на курс рубля, который начал уверенно укрепляться лишь 12 октября, т.е. после решения Владимира Путина обязать ряд экспортеров продавать валютную выручку. Константин Церазов экономист, бывший старший вице-президент банка «Открытие»

Следующее заседание по ставке состоится 15 декабря.

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