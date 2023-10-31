Аналитик спрогнозировал, какое решение примет ФРС США по ставке

Ставка по федеральным фондам или базовая ставка в США — это аналог ключевой процентной ставки в России, которую устанавливает ЦБ. От ее уровня зависит доходность всех американских активов, а также стоимость кредитования. Чем выше ставка — тем выше доходность активов. Но и стоимость кредитов тоже растет, снижая тем самым развитие экономики.

Несмотря на текущую ситуацию, изменение ставки в США и других ключевых странах влияет на экономику России. Если в мире повышаются ставки, это ставит под угрозу рост глобальной экономики: сдерживается общий спрос, вследствие чего происходит снижение цен на сырье.

Нефть, металлы, газ и другое сырье являются одними из главных экспортных товаров России. Чем ниже спрос на эти товары, тем меньше выручка и прибыль российских экспортеров, а также налоги, которые они уплатят в казну.

Ожидается, что ФРС США оставит ставку без изменения в коридоре 5,25 — 5,5%, отметил эксперт.

Косвенно на это указывает нейтральная динамика краткосрочных государственных облигаций, а также прогнозы по изменению процентной ставки. Согласно фьючерсам на изменение процентной ставки, рынки ожидают, что до конца первого квартала 2024 года она сохранится в текущем диапазоне, а далее будет постепенно снижаться.

Возможное снижение также закладывается в динамике среднесрочных и долгосрочных американских облигаций. В частности, доходность эталонной десятилетней государственной облигации отступила от многолетнего максимума 5,021% и сейчас находится в районе 4,82%.

В свою очередь, инфляция, динамика ВВП и уровень безработицы дают основание Федрезерву продолжить придерживаться жесткой монетарной политики. Ценовой индекс расходов на личное потребление в сентябре остался на уровне 3,4% г/г, выше таргета ФРС США — 2%. Следовательно, снижать ставку еще рано.

По предварительным данным, ВВП США за 3 квартал 2023 года вырос на 4,9% кв/кв. Динамика оказалась выше долгосрочных темпов роста. Это указывает на то, что американская экономика остается сильной, а повышение ставки пока не отразилось на ней в полной мере.

Еще один показатель, который оценивается ФРС перед принятием решения о ставке, это уровень безработицы в Соединенных Штатах: в сентябре показатель хоть и подрос до 3,8%, но остается на низком уровне. Данные за октябрь выйдут уже после заседания ФРС США, в пятницу. Однако, учитывая сильные данные по темпам роста экономики, можно предположить, что данные с рынка труда будут сильными. Уровень безработицы будет близким к текущему значению.

В свою очередь, сдерживающим фактором дальнейшего подъема базовой процентной ставки могут стать растущие расходы государственного бюджета США на обслуживание текущего долга. Сейчас доля расходов приблизилась к 10%. Дальнейший рост ставки и наращивание долга продолжит оказывать давление на бюджет. Артем Перминов старший аналитик УК «Первая»

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