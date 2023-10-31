Мировые ЦБ закупили рекордное количество золота за 9 месяцев 2023 года

Мировой спрос на золото без учета внебиржевой торговли сократился в третьем квартале на 6% по сравнению с уровнем прошлого года. Об этом сообщил Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC), по данным которого мировое потребление золота за квартал составило 1147,5 тонны. С учетом внебиржевых поставок и потоков запасов общий спрос на золото в мире вырос на 6% по сравнению с прошлым годом и составил 1267 тонн, подсчитали в WGC.

Центральные банки разных стран мира по сравнению с предыдущим годом сократили объемы покупок для пополнения золотовалютных резервов. Однако накопленное с начала 2023 года количество приобретенного ЦБ драгоценного металла — 800 тонн — оказалось рекордным для января-сентября любого года за всю историю ведения WGC своей статистики (с 2000 года).

Сколько золота покупали мировые центробанки

Чистые покупки золота центральными банками для пополнения резервов составили за три месяца 337 тонн. Это третий по величине показатель за всю историю подсчетов. Тем не менее покупки драгоценного металла снизились на 27% по сравнению с рекордным объемом, который был зафиксирован в третьем квартале 2022 года на уровне 459 тонн.

Народный банк Китая (НБК) стал крупнейшим покупателем золота в мире в третьем квартале, увеличив за три месяца свои золотые резервы на 78 тонн. С начала года НБК увеличил свои золотые запасы на 181 тонн, до 2192 тонн, что эквивалентно 4% от общего объема резервов.

По данным WGC, покупки золота Банком России в третьем квартале составили 3 тонны. Индия за три месяца купила 9 тонн, Узбекистан — 7 тонн, Чехия — 6 тонн, Сингапур — 4 тонны, Катар — 3 тонны, Филиппины — 2 тонны, Кыргызстан — 1 тонну золота.

За первые девять месяцев года закупки центральных банков золота уже достигли 800 тонн, в основном благодаря покупкам регуляторов Китая (181 тонн) и Польши (105 тонн), а также внебиржевым покупкам. Это самый высокий показатель за такой период начиная с 2000 года.

В целом в 2022 году на долю центробанков пришлась почти четверть мирового спроса на золото. В прошлом году центральные банки разных стран мира пополнили собственные резервы золота на 1136 тонн, что эквивалентно около $70 млрд. Годовой показатель стал самым большим за последние 55 лет начиная с 1967 года.

По прогнозам WGC, сильная тенденция к покупкам золота со стороны центральных банков сохранится до конца года.

В компании не исключают превышения итогового показателя 2022 года, который стал самым большим за последние 55 лет. «На фоне растущей геополитической напряженности и ожиданий продолжения активных покупок со стороны центральных банков спрос на золото может неожиданно вырасти», — рассказала старший аналитик рынков WGC Луиза Стрит.

Как в золото инвестировало население

Вложения в биржевые фонды на золото за три месяца сократились на 139 тонн ($8 млрд) по сравнению с оттоком в 243,7 тонн в прошлом году. Наибольший отток наблюдался в США и Европе, поскольку инвесторы все чаще придерживаются мнения, что крупные центральные банки — особенно ФРС США — будут удерживать ставки высокими долгое время. Отток средств из золотых ETF наблюдается в течение шести кварталов подряд. Всего с начала года вложения в золотые ETF сократились на 189 тонн.

Общий спрос на слитки и монеты в третьем квартале 2023 года снизился на 14% — до 296 тонн, хотя он остался стабильно выше пятилетнего квартального среднего показателя в 267 тонн. Снижение по сравнению с прошлым годом во многом стало результатом резкого падения спроса в Европе, сообщили в WGC.

В то же время в Азии, напротив, наблюдался рост спроса на слитки и монеты. В лидерах оказались Китай (11,5 тонн, +16%) и Индия (9,5 тонн, +20%). При этом в Китае спрос достиг максимального уровня с первого квартала 2021 года. Популярность золота в стране росла на фоне девальвации местной валюты, разочарования динамикой китайского фондового рынка и ситуацией в секторе недвижимости, а также дальнейших покупок драгметалла Народным банком Китая, пишет WGC.

Спрос со стороны инвесторов, которые рассматривают золото как безопасный актив в периоды нестабильности, вырос на 56% в третьем квартале, но остался невысоким по сравнению со средним показателем за пять лет (315 тонн).

Сколько стоило золото в третьем квартале

Средняя стоимость золота в третьем квартале составила $1928,5 за унцию, по данным LBMA PM (вечерняя цена Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов — London Bullion Market Association). Это на 2% ниже рекордного максимума, наблюдавшегося во втором квартале. Тем не менее средняя цена золота в третьем квартале оказалась на 12% выше, чем в прошлом году.

По итогам третьего квартала цены на золото снизились на 5,2% — с $1968 до $1866,1 за унцию (наиболее активно торгующийся декабрьский контракт на CME).