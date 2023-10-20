СМИ узнали о падении прибыли независимых НПЗ в Китае из-за удорожания нефти из России

Подорожавшая нефть и обострившаяся конкуренция за сырье из России привели к снижению маржи китайских независимых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), рассказали источники Reuters. На независимые НПЗ приходится примерно пятая часть всех поставок сырой нефти в Китай, отметило агентство.

Средняя маржа упала в октябре до 450 юаней ($61,5) за тонну, хотя полгода назад, в марте, было почти 1200 юаней ($164) — падение в 2,6 раза, говорят источники Reuters. Стоимость нефти Brent приближается сейчас к $94 за баррель, следует из данных Межконтинентальной биржи. Одновременно дорожает российская нефть, причем скидка из-за санкций на нее сокращается. Декабрьские фьючерсы на нефть российской марки ESPO продаются даже с премиумом в $1 за баррель, хотя в начале года была скидка в размере $7, отметили собеседники Reuters.

Другая проблема китайских НПЗ в том, что США ослабили санкции против Венесуэлы. Китай был одним из главных покупателей нефти из этой страны после того, как США в 2019 году ввели санкции против ее нефтяного сектора. Теперь США на полгода отменили ограничения на производство, продажу и экспорт венесуэльского сырья на некоторые рынки. В Китае опасаются, что венесуэльские поставки перетекут на другие рынки. «Мы ожидаем, что экспорт из Венесуэлы снизится в ближайшие месяцы, поскольку Каракас может отдать приоритет продажам в Европу и США, большим нефтяным компаниям», — заявил один из источников Reuters в Китае.

Средняя цена российской нефти марки Urals в сентябре оказалась больше $83 за баррель, сообщил российский Минфин. Это более чем на $20 превышает установленный западными странами ценовой потолок. В январе — сентябре 2023 года Urals в среднем стоила $59,54 за баррель.

Мировые цены на нефть поднялись на фоне нападения палестинского движения ХАМАС и активизации ответных действий Израиля. Если конфликт Израиля и ХАМАС перерастет в полномасштабную войну с Ираном, цены на нефть взлетят до $150 за баррель, а мировая экономика скатится в рецессию, предупредили ранее аналитики Bloomberg Economics. Они оценили последствия разных вариантов развития событий, опираясь на данные о прошлых конфликтах в регионе.