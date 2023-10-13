21:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Цены на нефть превысили 90 долларов за баррель

Цены на нефть эталонной североморской марки Brent превысили отметку в 90 долларов за баррель впервые с 4 октября. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте лондонской биржи ICE.

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Источник: Reuters

По состоянию на 20:45 по московскому времени стоимость фьючерсных контрактов на поставку сырья в декабре достигла уровня в 90,24 доллара. Столь высоких показателей не фиксировалось на торговой площадке на протяжении последних полутора недель. В ходе сессии котировки продемонстрировали прирост в 4,9 процента.

Эксперты считают, что на подобную динамику во многом оказала влияние продолжающаяся война между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС. Ранее Bloomberg предупреждал, что в случае затягивания конфликта и вовлечения в него ряда ближневосточных стран, включая Иран, мировые цены на нефть могут подняться вплоть до 150 долларов за баррель.

На риск сохранения напряженности на глобальном нефтяном рынке также указывали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА). В организации предупредили, что в случае эскалации боевых действий мировая морская торговля нефтью может оказаться в уязвимом положении. Это обусловлено тем, что на ближневосточный регион приходится более трети глобальных потоков сырья.

В свою очередь, первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат предупредила о возможном замедлении мировой экономики в случае разрастания войны на Ближнем Востоке. При подобном сценарии глобальный ВВП рискует сократиться на 0,15 процентного пункта (п.п.) на фоне резкого скачка цен на нефть.

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