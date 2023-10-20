Курс евро опустился до минимума больше чем за месяц

Курс евро в ходе торгов опустился до 101,34 рубля, следует из данных Московской биржи по состоянию на 12:45 мск. Это минимум больше чем за месяц — после 12 сентября. Курс снизился на 1,46 рубля (1,42%) в сравнении с закрытием биржи накануне.

Курс доллара опустился до минимума примерно за месяц — с 22 сентября. Американская валюта к 12:45 мск достигала 95,79 рубля: курс опустился ниже 96 рублей впервые тоже примерно за месяц. Падение в сравнении с уровнем закрытия биржи накануне составило почти 1,26 рубля (1,3%).

Удорожанию рубля помогает фактор налогового периода и увеличение экспортной выручки благодаря дорогой нефти, отметил эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин. Пик фискальных платежей экспортеров приходится на 25 и 30 октября, отметил он. На этом фоне многие компании заранее продают иностранную валюту, в том числе из-за опасений, что ее курс будет ниже на следующей неделе. На сырьевом рынке благоприятная конъюнктура сложилась несколько месяцев назад: растущая экспортная выручка, существенную часть которой компании теперь обязаны продавать на внутреннем рынке, это позитивный момент для рубля, считает Бабин.

Аналитики Промсвязьбанка ожидали перед началом торгов, что курс доллара будет держаться в пределах 96−97,5 рубля. Последние данные Банка России по платежному балансу улучшились: это дает надежду на укрепление рубля, полагают эксперты «Альфа-Инвестиций». Экспорт в III квартале вырос, а стоимость импорта не изменилась. Если российская валюта окрепнет, это может повлиять и на решения ЦБ по ставке, отметили аналитики.

Владимир Путин 12 октября подписал указ, обязывающий часть экспортеров — всего 43 группы компаний — продавать и репатриировать валютную выручку. Кремль решил не публиковать указ, поэтому неизвестно, каких компаний касается документ. Правительство заявило, что в списке компании, работающие в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Требование продавать валюту вводится на шесть месяцев. Объемы и сроки будет устанавливать правительство.

Центробанк в середине сентября в третий раз подряд за два месяца повысил ключевую ставку — до 13%. Регулятор борется с растущей инфляцией, которую разгоняет в том числе активный импорт, подорожавший из-за ослабления рубля. Российские банки ожидают нового повышения ставки в октябре — еще на один процентный пункт или больше.