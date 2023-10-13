Правительство раскрыло параметры продажи валютной выручки экспортерами

Экспортеры, которых коснется президентский указ об обязательной продаже валютной выручки, должны будут в течение 60 дней с момента ее получения зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по экспортным контрактам, пояснили Forbes в аппарате правительства. Мера начнет действовать с 16 октября.

В течение двух недель после зачисления денег на российские счета экспортеры должны будут продавать не менее 90% от этих сумм на внутреннем валютном рынке.

Сделать это они должны будут в течение двух недель после поступления средств на счета. При этом в течение месяца с момента получения валютных средств по контрактам экспортеры в течение месяца должны будут продавать не менее половины выручки, полученной по каждому экспортному контракту.

Правительство сообщило об указе Владимира Путина, который делает обязательной для части экспортеров репатриацию и продажу валютной выручки, вечером 11 октября. Указ коснется 43 групп компаний из из топливно-энергетического комплекса, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства и черной и цветной металлургии. Список этих компаний раскрывать не планируется. По данным «Коммерсанта», указ коснется групп компаний с долей экспорта в выручке более 60%. Мера планируется как временная — на шесть месяцев.

Основная цель введения обязательной продажи валютной выручки для части экспортеров — «создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка, снизить возможность для валютных спекуляций», объяснял первый вице-премьер Андрей Белоусов. «Вводимые обязательства по продаже валютной выручки не станут обременительны для добросовестных участников рынка», — рассчитывает он.

По оценке ЦБ, обязательная продажа валютной выручки может повысить оперативность реализации валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и снизить краткосрочную волатильность на валютном рынке.

Власти прибегли к введению обязательной репатриации и продажи валютной выручки на фоне ослабления рубля. Обсуждать необходимость увеличения продаж иностранной валюты экспортерами правительство и бизнес начали еще в августе, когда курс доллара превысил 100 рублей. Уже больше года потоки валюты от экспортеров, попадающие на внутренний валютный рынок, — один из определяющих факторов для курса рубля. Чем больше экспортеры продают валюты, тем больше ее предложение на внутреннем рынке, следовательно, крепче курс российской валюты. В августе речь шла о рекомендациях властей бизнесу увеличить продажи, однако бизнес не соблюдал неформальные договоренности, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения меры. В итоге при очередном витке ослабления рубля (9 октября доллар впервые с марта 2022 года стоил больше 102 рублей) власти формализовали требование о продаже валютной выручки.

На новостях об указе рубль укрепился со 100,2 рубля за доллар на закрытии торгов 11 октября до 97,4 по итогам 12 октября. В пятницу, 13 октября, по состоянию на 16:35 мск российская валюта торгуется по 97,3 рубля за доллар.