Эксперт рассказал, что означает приостановка членства Росфинмониторинга в «Эгмонте»

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) России занимается противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Группа «Эгмонт» объединяет подразделения финансовой разведки 170 юрисдикций и предоставляет своим членам возможность обмена информацией по специальному защищенному каналу связи. Российская служба является членом этой группы с июня 2002 года.

В распространенном заявлении «Эгмонт» сообщалось, что приостановка членства российской структуры связана с обеспокоеностью группы последствиями конфликта на Украине. Росфинмониторинг опубликовал в своем Telegram-канале комментарий по этому решению, назвав его политическим. По мнению российской службы, оно является незаконным и нарушает мандат прав и устав самой «Эгмонт».

Как рассказал собеседник Финансов Mail.ru доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица, «приостановление членства Росфинмониторинга в группе “Эгмонт” является еще одним актом гибридной войны, развязанной коллективным западом против России».

По его мнению, делается все, чтобы осложнить поиск выведенных из России капиталов. Группа «Эгмонт» является неформальным объединением финразведок мира, и приостановка членства в нем существенно осложнит обмен чувствительной информацией о маршрутах движении частного капитала, поступающего из российских банков в зарубежные.

Тем не менее, существуют и другие внешние источники информации, которые позволят Росфинмониторингу эффективно продолжать свою работу. Денис Перепелица к.э.н., директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова

Это не первое решение о приостановке членства Росфинмониторинга в международных объединениях. В феврале текущего 2023 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приняла решение о приостановке членства России в организации после 20 лет сотрудничества. Однако тогда в организации отметили, что, несмотря на приостановку членства России, Москва должна продолжать выполнять свои финансовые обязательства, так как остается участником глобально группы на правах активного члена Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

FATF — межправительственный орган, учрежденный в 1989 году по инициативе глав правительств G7. Его действия направлены на выработку мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. РФ стала членом FATF в 2003 году.

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