ЦБ и МВД начнут обмениваться информацией о мошеннических операциях

С этого дня вступает в силу закон об информационном обмене двух ведомств, который позволит усилить противодействие кибермошенникам.

В документе прописан порядок электронного взаимодействия между Банком России и Министерством внутренних дел.

Предусматривается, что после обращения пострадавшего сотрудники МВД могут запросить у регулятора все необходимые данные о мошеннической операции. В том числе — о получателе похищенных средств.

Если этих данные не будет в базе ФинЦЕРТ, то регулятор обратится за уточнением в банки. Благодаря режиму «одного окна» получать информацию, необходимую для расследования фактов мошенничества и уголовных дел, станет возможно в максимально сжатые сроки. Обмен данными будет происходить с соблюдением норм банковской тайны.

Сведения, которые регулятор получит от правоохранительных органов, банки смогут учитывать в своих системах для предотвращения новых мошеннических операций, добавляется в сообщении Центробанка.