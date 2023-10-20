10:24 (мск), источник: Финансы Mail.ru

ЦБ и МВД начнут обмениваться информацией о мошеннических операциях

С 21 октября 2023 года сотрудники МВД России смогут оперативно получать данные об операциях без согласия клиента из автоматизированной системы ФинЦЕРТ Банка России, сообщается на сайте регулятора.

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Источник: Jonas Leupe/CC0

С этого дня вступает в силу закон об информационном обмене двух ведомств, который позволит усилить противодействие кибермошенникам.

В документе прописан порядок электронного взаимодействия между Банком России и Министерством внутренних дел.

Предусматривается, что после обращения пострадавшего сотрудники МВД могут запросить у регулятора все необходимые данные о мошеннической операции. В том числе — о получателе похищенных средств.

Если этих данные не будет в базе ФинЦЕРТ, то регулятор обратится за уточнением в банки. Благодаря режиму «одного окна» получать информацию, необходимую для расследования фактов мошенничества и уголовных дел, станет возможно в максимально сжатые сроки. Обмен данными будет происходить с соблюдением норм банковской тайны.

Сведения, которые регулятор получит от правоохранительных органов, банки смогут учитывать в своих системах для предотвращения новых мошеннических операций, добавляется в сообщении Центробанка.

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