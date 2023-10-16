Рубль опирается на конъюктуру. Как будет вести себя национальная валюта в ближайшее время

Существенной поддержке рублю это не окажет, уверен главный инвестиционный стратег инвесткомпании «Айгенис» Искандер Луцко:

«Первая реакция была, когда курс спустился со 101 ₽ за доллар до текущих уровней. Сейчас мы должны увидеть функциональное влияние, исходя из тех физических потоков, которые ожидаются с репатриацией валютной выручки и в рамках ее увеличенного объема продаж. Не стал бы предполагать, что это будет существенное укрепление, скорее, постепенное. В лучшем случае упремся в значение ближе к 90 ₽».

Ранее Владимир Путин заявил, что для российского бюджета нужен курс чуть ниже нынешнего. Он отметил, что «если бы все было нормально», то и указа об обязательной продаже экспортерами валютной выручки не было бы. Сможет ли рубль, наконец, от оторваться от отметки в 100 ₽ за доллар? Директор по стратегии группы «Финам» Ярослав Кабаков считает, что как минимум ослабления российской валюты на этой неделе не будет:

«Можно ожидать определенного укрепления рубля, но связанного не с продажей валюты, не с предпринимаемыми действиями, а все-таки с той реакцией рынка, которая должна последовать. И покупку валюты многие участники сейчас будут откладывать как раз в рамках ожидаемого притока ликвидности. Что касается продажи, думаю, мы сейчас не увидим резкого роста объемов. Калибровка текущего рынка будет проходить в ближайшие несколько недель. И не стоит забывать, все-таки приток валютной выручки от более высоких цен на нефть планировался даже вне предпринимаемых действий, и в этом отношении конъюнктура сейчас на стороне рубля».

На рынке пока нет фундаментальных факторов, которые могли бы помочь укреплению рубля, напротив, спрос на валюту по-прежнему высок. Так что если ослабление рубля и удастся задержать, то разве что на несколько месяцев, считает доцент Финансового университета при правительстве Олег Комолов:

"Решение властей установить обязательную норму продажи валютной выручки, конечно, оказало влияние на рубль, но это скорее психологический эффект. На российские счета будет зачисляться 80% валютной выручки, из них 90% продаваться. Простое арифметическое действие позволяет увидеть, что 72% того, что получают экспортеры, будет реализовано на внутреннем рынке таким образом. При этом еще в августе отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров составило 72%. Этот показатель был достигнут в августе.

Сейчас речь идет о том, чтобы установить минимальную планку, которая поднимет средний уровень продажи с 72% до более высокой величины. Непосредственно конкретизация уровня продажи в конце прошлой недели прибавила лишь десятые процента к курсу рубля. И существенных предпосылок для укрепления с текущих уровней нет.

Сохраняется прогнозируемый диапазон — это 90−100 ₽ за доллар до конца 2023 года. Но здесь большее влияние будут оказывать меры, предпринятые ЦБ. Не будем забывать об отложенном влиянии повышения ставки, отказа от покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, введения также новых экспортных пошлин, привязанных к курсу. Все это будет с определенным лагом позволять рублю, если не укрепляться, то хотя бы быть стабильным".

Аналитики не исключают и дальнейших мер от Центрабанка: он уже трижды повышал ключевую ставку за последние месяцы и не исключено, что сделает это и на следующем заседании через две недели.

Инфляция в сентябре превысила 6% в пересчете на год. Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что инфляция по итогам года будет в диапазоне 6−7%, а целевого показателя в 4% Банк России достигнет к декабрю 2024-го.