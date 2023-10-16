Правительство рассматривает привязку курсовых пошлин к мировым ценам

Источник «Ъ» в правительстве рассказал, что там обсуждается возможность изменения механизма курсовых экспортных пошлин путем добавления в формулу их расчета мировых цен на соответствующие товары. Речь идет о том, чтобы облегчить положение экспортеров.

Таким образом, пошлина может обнуляться не только если курс пойдет вниз, но и когда мировые цены на товар окажутся меньше определенного уровня.

Подробности расчета собеседник «Ъ» не сообщил, но уточнил, что принятие решения возможно в течение двух-трех недель.

В Минфине не ответили на запрос «Ъ», в Минэкономики, Минпромторге и секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова комментариев не предоставили.

С 1 октября правительство ввело гибкие экспортные пошлины на широкий список товаров, поставляемых за пределы ЕАЭС, из которого исключены нефть, газ, зерно, лес и ряд других товаров. Они начинают действовать при курсе доллара выше 80 ₽ и составляют 4−7% в зависимости от курса.

Дополнительная нагрузка на экспортеров должна принести бюджету в этом году 151 млрд руб., в 2024 году — 604 млрд руб.

Опрошенные «Ъ» участники рынков товаров, облагаемых «курсовой» экспортной пошлиной, единодушны в том, что работоспособность обновленного механизма зависит от того, какой показатель будет положен в основу расчета мировых цен и на каком уровне будет установлена цена отсечения.

Сталь не является биржевым товаром, но есть ценовые бенчмарки, которые можно отслеживать, отмечает собеседник «Ъ» на рынке металлов. Основные агентства, публикующие такую информацию, находятся в недружественных странах — Platts, Metal Bulletin, Argus, CRU. Возможно, для черной металлургии и угля будут использоваться ценовые бенчмарки российского агентства MMI.

Собеседник «Ъ» говорит, что уже видел отчеты аналитического центра Газпромбанка, очень похожие на Argus, с ценовыми бенчмарками по экспортному углю в российских портах. Золото, серебро, платиноиды, почти все промышленные металлы (медь, алюминий, цинк, никель и т. д. ) — это биржевые металлы.

По железной руде есть тоже биржевые инструменты (Singapore swaps). Не совсем понятно, как быть с удобрениями: это не биржевой товар, а котировки, на которые ориентируются участники рынка, публикуют ценовые агентства, причем в основном западные.

«В Китае вообще все на бирже торгуется, вплоть до куриных яиц, — говорит собеседник “Ъ”.— Поэтому важно, к каким бенчмаркам и площадкам будет привязка. Например, золото торгуется на LBMA в Лондоне, но все большую силу набирает Shanghai Gold Exchange, куда вскоре может перейти основной прайсинг, по мнению ряда экспертов».

Независимый промышленный эксперт Максим Шапошников отмечает, что на LME есть индексы цен почти на все металлы: «Проблема в том, что привязка наших пошлин к показателям недружественных бирж — это не очень грамотное политическое решение. С другой стороны, Шанхайская биржа имеет аналоги для почти всех котировок Лондонской биржи. Кроме того, в исключительных случаях можно использовать котировки Санкт-Петербургской биржи либо отечественных ценовых агентств (например, ЦЦИ Газпромбанка)».

Собеседник «Ъ» на масложировом рынке говорит, что оптимальным вариантом была бы установка минимальной рублевой цены, при превышении которой начинает действовать пошлина, чтобы сохранить определенный уровень рентабельности производителей и экспортеров.

По его словам, растительные масла — биржевой товар, то есть вычислять средний индекс можно исходя из биржевых котировок.

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев отмечает, что для рыбной продукции как таковой «мировой» цены не существует, поэтому совершенно непонятно, какой может быть привязка.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев говорит, что алгоритм расчета мировых цен, которые будут сравниваться с ценами экспортеров, уже установлен в Налоговом кодексе.

Вероятнее всего, будут применяться метод сопоставимых рыночных цен (статья 105.9 НК РФ) или финансовые показатели и интервалы рентабельности (статья 105.7 НК РФ), считает он.

По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, механизм целесообразен, и в условиях установленных валютных ограничений реализовать его проще. Учитывая, что большинство экспортеров находятся под жестким валютным контролем, не нужно никаких бенчмарков, полагает эксперт: на основе данных компаний, которые попали под валютный контроль, можно сделать выборку по реальным сделкам, усреднить, по курсу перевести в рубли, и этот индикатор — фактическую стоимость экспорта, выраженную в рублях, — положить в основу модели.

Мировая цена, подчеркивает господин Бурмистров, имеет мало значения, если российские компании не могут продать товар на ряде рынков по такой цене. По его мнению, реальная стоимость экспорта, пересчитанная в рубли, — более адекватный индикатор, и к тому же его можно не делать полностью открытым, чтобы не затрагивать интересы компаний, которые действуют в условиях жестких санкционных ограничений.