Путин: российскому бюджету нужен курс доллара «чуть-чуть пониже»

«Для бюджета нам курс нужен чуть-чуть пониже. Если бы все было нормально, и указа (о продаже отдельными экспортерами валютной выручки. — “Ведомости”) бы не было», — сказал он.

Курс доллара по отношению к рублю, подчеркнул при этом президент, не связан с какими-то проблемами в экономике.

Ничего подобного нет. У нас экономика стабильная, макроэкономические показатели хорошие прогнозируются на ближайшие полгода-год. Вопрос в валютном регулировании. Владимир Путин президент России

Россия отказалась от такого регулирования, но в современных условиях «наши экономоператоры предпочитают значительную часть валютной выручки оставлять за рубежом», добавил Путин.

11 октября стало известно, что Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам. Цели нововведения — создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка и снизить возможность для валютных спекуляций.

В указе определен конкретный перечень из 43 экспортеров, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства, которых коснутся эти меры. Согласно документу, для этих компаний на полгода вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 12 октября сообщил, что указ главы государства, как и список экспортеров, обязанных продавать валюту, не будет публиковаться.

Источники «Ведомостей» отмечали, что решение возобновить обязательную продажу экспортной выручки связано с тем, что бизнес не соблюдал неформальные договоренности о возврате валютных доходов. Формально договоренности соблюдались, но на практике из-за недостаточной прозрачности операций большая часть доходов экспортеров все равно в итоге оставалась в валюте. Это категорически не устраивало власти, причем курс уверенно шел выше 100 рублей за доллар.