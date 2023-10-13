Путин: российскому бюджету нужен курс доллара «чуть-чуть пониже»

«Для бюджета нам курс нужен чуть-чуть пониже. Если бы все было нормально, и указа (о продаже отдельными экспортерами валютной выручки. — “Ведомости”) бы не было», — сказал он.
Курс доллара по отношению к рублю, подчеркнул при этом президент, не связан с какими-то проблемами в экономике.
Россия отказалась от такого регулирования, но в современных условиях «наши экономоператоры предпочитают значительную часть валютной выручки оставлять за рубежом», добавил Путин.
11 октября стало известно, что Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам. Цели нововведения — создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка и снизить возможность для валютных спекуляций.
В указе определен конкретный перечень из 43 экспортеров, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства, которых коснутся эти меры. Согласно документу, для этих компаний на полгода вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 12 октября сообщил, что указ главы государства, как и список экспортеров, обязанных продавать валюту, не будет публиковаться.
Источники «Ведомостей» отмечали, что решение возобновить обязательную продажу экспортной выручки связано с тем, что бизнес не соблюдал неформальные договоренности о возврате валютных доходов. Формально договоренности соблюдались, но на практике из-за недостаточной прозрачности операций большая часть доходов экспортеров все равно в итоге оставалась в валюте. Это категорически не устраивало власти, причем курс уверенно шел выше 100 рублей за доллар.
Как сообщил ЦБ 13 октября, реальный эффективный курс рубля за первые девять месяцев 2023 г. снизился на 29,7%, в сентябре он вырос на 0,2%. Средний номинальный курс доллара к рублю за этот период составил 82,12 ₽, евро — 89,03 ₽, юаня — 11,65 ₽