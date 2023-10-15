Главный указ: сколько будет стоить рубль на неделе с 16 по 22 октября

По мнению большинства аналитиков, на следующей неделе курс доллара будет находиться в двухзначных значениях: от 95 до 98 рублей за одного «американца». Один аналитик считает, что доллар будет в коридоре от 92,5 до 102,5 рубля.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отмечает, что российская валюта колебалась от 96,94 до 102,35 за доллар. К пятнице на фоне ралли нефти на 5,5% и ожидании инвесторов эффекта мер по стабилизации нацвалюты доллар и евро начали уверенно сдавать свои позиции.

Однако не стоит забывать, что высокий спрос на иностранную высоколиквидную валюту сохраняется на фоне дисбаланса рынка.

Однако в пятницу на фоне политического обострения на Ближнем Востоке и ожидаемого сокращения поставок сырья нефть пробила отметку в 90 долларов за баррель, что позитивно сказывается на позициях рубля.

«Вполне вероятно, что на следующей неделе доллар будет колебаться в диапазоне от 95 до 98,50 рублей, евро останется в пределах 102 до 105 рублей, а юань будет стоить от 13,10 до 13,55 рублей», — отметил Владислав Антонов.

Начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев в свою очередь обратил внимание, что решение президента о продаже валюты призвано не допустить ослабление национальной валюты дальше достигнутых минимумов. «Потенциал укрепления рубля до конца года будет зависеть от объема обязательных продаж, которые должно будет утвердить правительство. Пока рынок продолжает держать рамки коррекционного торгового коридора 92,50−102,50 рублей за доллар», — отметил он.

Дополнительной мерой поддержки национальной валюты, как фактора снижения инфляционного давления, может стать новое повышение учётной ставки ЦБ на заседании 27 октября.

С ним соглашается Даниил Болотских, аналитик «Цифра брокер». Группа экспортеров теперь обязана продавать всю валютную выручку на рынке.

Опираясь на данные за сентябрь, когда экспортеры продали валюты на $ 9,2 млрд при уровне реализации в 90% от всей выручки можно судить о дополнительном предложении в $ 1 млрд. Даниил Болотских аналитик «Цифра брокер»

В совокупности с ростом цен на энергоносители рубль не должен ослабевать, отметил представитель «Цифра брокер» и добавил, что ожидает на следующей неделе рубль в диапазоне 95−97,5 за доллар США, евро 100,5−102,5, юань 13−13,3.

Экономист и бывший старший вице-президент банка «Открытие» Константин Церазов напомнил, что основной причиной ослабления рубля в последние месяцы, по-видимому, выступал дефицит предложения иностранной валюты на Мосбирже.

Поэтому недавнее решение обязать отдельных экспортеров продавать валютную выручку повышает предсказуемость баланса спроса и предложения иностранной валюты, что обычно приводит к снижению рыночной волатильности. Константин Церазов бывший старший вице-президент банка «Открытие»

Дополнительную поддержку рублю могут оказывать фундаментальные факторы, такие как увеличение денежного объема экспорта при стабильном объеме импорта. На этом фоне курс доллара к рублю может в ближайшей перспективе колебаться в диапазоне 98−96, резюмировал Константин Церазов.