Пятница, 13-е: суеверия про деньги, в которых есть крупица истины

«Деньги нужно уважать» — первое суеверие, которое якобы помогает быстро и надежно разбогатеть. Если деньги не почитать, то они обидятся и перестанут приходить. Поэтому купюры в кошельке не должны быть мятыми или лежать в беспорядке, нельзя неряшливо рассовывать банкноты по карманам: деньги уйдут и придет бедность.

Так вот, это абсолютная правда. «Деньги надо беречь! Но вовсе не потому, что они обидятся, а потому, что неряшливое обращение с деньгами и нормальное финансовое планирование несовместимы», — объясняет эксперт ГУ Банка России по ЦФО Алексей Арзамаскин. Деньги могут потеряться, случайно оказаться в стиральной машине, их могут испортить животные.

Эксперт напомнил, что хотя поврежденные купюры можно попробовать обменять на новые в банке, но на это требуется время, и чаще всего — рабочее.

Второй финансовый миф — «следует раскладывать и хранить купюры от большего номинала к меньшему, лицевой стороной к хозяину — так они привлекут еще больше крупных купюр».

В современном мире этот принцип помогает не тратить лишнего. Когда мелких денег нет, и нужно разменять крупную купюру, то несколько раз подумаешь, точно ли тебе нужно то, что ты хочешь купить. Все-таки видеть в своем кошельке крупные деньги приятнее, чем мелкие.

Этот же принцип лежит в основе третьего суеверия, «отдавать долг мелкими купюрами, чтобы сохранить мощную финансовую ауру». Якобы крупные банкноты — мощный источник денежной энергии, с которой лучше подольше не расставаться. Принцип тот же: деньги целее, потому что с крупными купюрами люди расстаются более обдуманно.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="282e4069-f83f-5b01-a290-011ceed311aa" data-prerendered><noscript><section><h2>Как часто вы пользуетесь интернетом?</h2><p>18 вопросов</p><p>Здравствуйте! Опрос займет не более 5-10 минут.</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/282e4069-f83f-5b01-a290-011ceed311aa"><fieldset><legend>Отметьте ваш пол</legend><label><input type="radio" name="7100" value="26134"/>Мужской</label><br/><label><input type="radio" name="7100" value="26135"/>Женский</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1617911315321008/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Приметы «чтобы водились деньги, нужно чаще их брать в руки и пересчитывать», «всегда держи в кошельке бумажные деньги, даже если привык расплачиваться карточкой — пустота в кошельке может стать постоянной, если не наполнить его деньгами» — тоже имеют вполне реальную основу: люди, которые пользуются картой, тратят больше, показало одно из исследований.

Действительно, для многих актуально — если держать в кошельке сумму для повседневных расходов наличкой, сразу видишь, сколько потрачено и сколько осталось, поэтому легче себя контролировать, не тратить лишнего. Контролировать траты по карте можно при помощи смс-оповещений. Алексей Арзамаскин эксперт ГУ Банка России по ЦФО

Еще одна примета — деньги любят лежать в качественном кошельке, из кожи, золотого, красного или зеленого цвета. Никому нельзя показывать содержимое кошелька, иначе деньги перестанут приходить. Правило относится не только к бумажнику: покупая хорошие качественные предметы, вы избавляете себя от постоянных трат на ремонт и замену некачественных и вышедших из строя. Яркий бумажник более заметен — его сложнее украсть или потерять.

Седьмое суеверие говорит о том, что копить мелочь — и к нищете, и к слезам.

«Металлические деньги мелких номиналов люди перестают использовать и забывают о том, что у каждой монеты есть своя ценность. Соберите все монеты, которые сегодня лежат без дела в кошельках, сумках, карманах, коробочках и копилках — наверняка, получиться вполне внушительная сумма. Запросто, обменяв их в банке на банкноты, можно обнаружить себя счастливым обладателем нескольких тысяч рублей. А если регулярно расплачиваться вместо банкнот монетами, то денег в бюджете действительно прибавится», — советует Алексей Арзамаскин.

Еще два суеверия от наших предков легли в основу эффективных инструментов для накоплений: «чтобы привлечь достаток, под скатерть обеденного стола нужно положить купюру крупного номинала», а также «в каждой комнате надежно спрятать по конверту с одной или несколькими крупными банкнотами». В былые времена люди еще не знали о финансовой подушке безопасности, но суть этого полезного приема уловили очень точно.

«Финансовую подушку безопасности важно иметь, чтобы сокращение, увольнение, смена работы или болезни не выбивали из колеи и не оставили без средств к существованию», — напоминает эксперт.

Кроме того, привычка раскладывать зарплату по конвертам лежит в основе грамотного финансового планирования. Если понимать, сколько и куда ежемесячно расходуется, какие траты обязательны, а каких можно избежать, то накопить удастся быстрее.

Десятое суеверие относится к посещению респектабельных и дорогих мест, общению с богатыми и успешными людьми: такие встречи привлекают финансовую энергию.

В этом случае тоже все просто: красивые места и вещи вызывают у человека мечты, связанные с определенным уровнем достатка. Что касается общения с успешными и обеспеченными людьми — оно тоже не пройдет бесследно для ваших финансов. В такой компании часто рождаются новые идеи, выстраиваются полезные связи, находятся необходимые знакомые и приобретаются важные навыки. В общем, поговорка «с кем поведешься, от того и наберешься» приобретает качественно новый смысл.

Примета «отдавать долги и платить по счетам лучше с самого утра» призывала наших предков к финансовой ответственности. Чем быстрее избавишься от долгов — тем больше денег будет.

«После получения зарплаты деньгам нужно сутки вылежаться и привыкнуть к хозяину», «деньги должны переночевать дома — только после этого их можно тратить».

Эти приметы также не лишены рационального зерна. Как отмечает Алексей Арзамаскин, когда человек получает большую сумму денег, он испытывает эйфорию и в таком состоянии более подвержен спонтанным тратам. Через какое-то время скорее всего окажется, что потраченные деньги нужно было использовать более рационально.

Зарплату стоит как минимум донести до дома и распределить, согласно составленному финансовому плану. Кстати, никто не отменяет при планировании расходы на отдых и развлечения — главное, чтобы они были разумными. Алексей Арзамаскин эксперт ГУ Банка России по ЦФО

Житейский совет бабушек «избавляйся от ненужных и старых вещей в доме: они отнимают нужную энергетику и тянут в нищету» тоже можно применять в современной жизни. Ненужные вещи можно продать и получить пусть небольшую, но прибыль.

Обычай отдавать «десятину» нуждающимся, чтобы эти деньги обернулись двойной прибылью, трансформировался в благотворительность. Бескорыстная помощь делает людей более уверенными в себе, дает стимул совершенствоваться и стараться заработать еще больше, чтобы иметь возможность помочь другим.

Примета о том, что через капающий кран утекают ваши денежки -как будто легла в основу программы экономии ресурсов (сюда же можно отнести и электроэнергию). Неисправные краны увеличивают расход воды, следовательно, и счет за нее. Если забывать выключать свет — деньги будут «капать» и за электричество тоже.

«Деньги любят тишину» — последняя примета. Она учит не хвастаться всем подряд, если получил большую премию или наследство. Если об этом услышат недоброжелатели или плохие люди, денежный ручеек иссякнет.

«Мошенники, охотящиеся за чужими деньгами, были во все времена. Карманники, манипуляторы, основатели финансовых пирамид, современные телефонные и интернет-мошенники, — напоминает эксперт Главного управления Банка России по ЦФО. — Не стоит не только говорить о своих доходах, но и показывать кому-то свою банковскую карту, личные документы, сообщать конфиденциальную информацию. А если незнакомые люди пытаются заставить вас сделать что-то с вашими деньгами под предлогом блокировки или незаконного списания с банковского счета, выведать CVV или CVC-код, информацию из смс — лучше сразу прекратить общение и позвонить в свой банк, чтобы убедиться, что с вашими деньгами все в порядке».

​«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».