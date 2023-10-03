В поисках идей: что делать с российскими акциями до конца года

Под давлением.

С конца июля Банк России три раза повысил ключевую ставку из-за ускорившейся девальвации рубля и роста проинфляционных рисков. В итоге ставка выросла с 7,5 до 13%, и регулятор дал понять, что не будет останавливаться на достигнутом. В результате рынок акций, который непрерывно рос в течение почти девяти месяцев, в сентябре начал корректироваться.

Директор аналитического департамента инвестиционного банка «Синара» Кирилл Таченников говорит, что рост ставок в экономике означает рост стоимости заимствований и переток средств инвесторов в облигации, доходность по которым будет расти. «Это, скорее всего, окажет негативное влияния на российский рынок акций», — отмечает Таченников.

После повышения ключевой ставки облигации, даже валютные, могут конкурировать с акциями по доходности, указывают аналитики ФГ «Финам». По ОФЗ доходность превышает 12%, в то время как дивидендная доходность индекса Мосбиржи, по оценкам «Финама», составляет примерно 8,5%. «При этом до основного дивидендного сезона по выплатам за 2023 год еще далеко, и в это межсезонье облигационный рынок может оттянуть ликвидность с рынка акций», — указывают аналитики.

«Учитывая эти данные, позитивные настроения на рынке акций выглядят довольно иррационально», — соглашается инвестиционный стратег «Алор Брокера» Павел Веревкин. При этом у российского рынка акций все же есть возможность вырасти на 10% от текущих уровней, пишут аналитики БКС в своей стратегии на IV квартал этого года.

А через год, к концу III квартала 2024 года, по оценкам БКС, главный индикатор рынка акций может вырасти дорасти до 4300 пунктов, что на 39% выше сегодняшних 3100 пунктов. Этому будет способствовать ослабление рубля и рост цен на нефть.

В качестве других причин роста аналитики БКС отмечают возобновление многими компаниями публикации отчетности после годового перерыва и сохранение возможности дивидендных выплат. «Рынок акций остается очень привлекательным — более высокие ставки в России в целом компенсируются более низкими премиями за риск, поскольку экономика возвращается к низкому, но стабильному росту, а корпоративное управление улучшается», — отмечают аналитики БКС.

В обновленной стратегии на 2023 год аналитики «Тинькофф Инвестиций» предупреждают о том, что инвесторам после роста рынка с начала 2023 года теперь куда сложнее будет искать акции для инвестиций. Но такие истории точно будут, уверены они. По мнению «Тинькофф Инвестиций», расти продолжат ценные бумаги компаний, которые будут демонстрировать увеличение финансовых показателей, анонсировать дивиденды или переезд из иностранных юрисдикций.

В IV квартале стоит отдавать предпочтение акциям, которые обеспечат высокую дивидендную доходность — выше, чем по облигациям, говорит Павел Веревкин из «Алор Брокера». Он называет ориентир в 14% и выше. «На сегодня это привилегированные акции Сургутнефтегаза и Транснефти, а также акции “Лукойла”, Совкомфлота и Газпромнефти. Полагаем, что на фоне всего рынка эти акции будут смотреться сильнее», — говорит он.

Также не исключено, что до конца года некоторые квазироссийские компании примут решение о переезде в Россию или «дружественные» ей юрисдикции и вернутся к вопросу дивидендов, говорит Дмитрий Скрябин из «Альфа Капитала». «В этой связи могут быть интересны такие компании, как HeadHunter, X5, TCS Group», — добавляет он.

Где искать идеи

Нефтяной сектор по-прежнему выглядит привлекательным, исходя из высоких цен на нефть и предположения, что запрет на экспорт бензина и дизельного топлива будет кратковременным, говорит портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Дмитрий Скрябин. По оценкам аналитиков БКС, сектор нефти и газа в ближайший год может вырасти на 39%.

«Мировые цены на нефть приближаются к $100 за баррель, а дисконт в цене российской нефти сокращается. Результат — резкий рост финансовых показателей нефтяных компаний. Цифры за III квартал 2023 года обещают быть рекордными. И это, на наш взгляд, еще не заложено в котировки акций», — считает, в свою очередь, инвестиционный стратег «ВТБ Мои инвестиции» Станислав Клещев.

В условиях роста ставок в экономике снижается привлекательность дивидендных акций, при этом более интересными становятся инвестиции в растущие компании, отмечает аналитик «Цифра брокера» Даниил Болотских. Он указывает, что стоит присмотреться к бумагам банковского сектора и IT. Аналитики БКС оценивают потенциал роста этих секторов примерно в 40% на горизонте года.

Потребительский сегмент также интересен в текущих условиях, эти компании хорошо позиционированы и имеют финансовые возможности для дивидендных выплат, отмечают аналитики «Финама». По оценкам аналитиков БКС, высоким потенциалом роста в следующие 12 месяцев также обладают металлурги (+53%), девелоперы (+44%), производители удобрений (+34%).

Нефтегазовый сектор

Дивидендная доходность акций «Лукойла» по итогам года может составить около 17% за счет повышенных рублевых цен на нефть. Дополнительным драйвером роста может стать одобрение сделки по выкупу акций у нерезидентов, пишут аналитики «Финама».

Привлекательными могут быть акции «Татнефти», как обыкновенные, так и привилегированные. Они указаны в качестве фаворитов в стратегии БКС. «В рамках одобренной советом директоров “Татнефти” Стратегии-2030 долгосрочный целевой уровень нефтедобычи составляет 810 000 баррелей в сутки, что гораздо выше пикового уровня добычи в постсоветскую эпоху — 585 000 баррелей в 2019 году. Основные сложности для достижения данных темпов роста связаны с внешними факторами, в особенности квотами на добычу для России со стороны ОПЕК+», — указывают аналитики БКС.

В число интересных идей входит покупка привилегированных акций «Сургутнефтегаза» из расчета на высокие дивиденды в 2024 году, пишут аналитики «Тинькофф Инвестиций». Дивиденды «Сургутнефтегаза» зависят от прибыли от валютной переоценки долларовой «кубышки». «Если в конце 2023 года курс рубля будет в диапазоне 85−95 рублей за доллар, то префы “Сургутнефтегаза” могут принести дивидендную доходность в размере 21−31% к текущей рыночной цене», — отмечается в стратегии «Тинькофф Инвестиций».

Финансы

В финансовом секторе аналитики отдают предпочтение акциям Сбербанка, который каждый квартал отчитывается о рекордной прибыли. «Ожидаем, что в отсутствие новых экономических или иных шоков чистая прибыль банка в этом году заметно превзойдет уровень очень успешного для него 2021 года. При этом рассчитываем на сохранение щедрых дивидендных выплат, которые могут достичь по итогам 2023 года 30,9 рублей на акцию каждого типа с доходностью в районе 12%», — указывают аналитики «Финама».

Также интересен может быть «Тинькофф» (TCS Group) за счет увеличения клиентской базы и роста процентных доходов, указывает Даниил Болотских из «Цифра Брокера».

Потребительский сектор

«Магнит» и X5 Group среди продуктовых ретейлеров выделяют аналитики «Тинькофф Инвестиций». Компании растут за счет приобретения и интеграции с другими торговыми сетями. Кроме того, акции «Магнита» будут поддерживать дивидендные ожидания, а бумаги Х5 — новости о смене иностранной регистрации на российскую или «дружественную».

Телеком

В секторе телекоммуникаций аналитики «Финама» отдают предпочтение акциям МТС. Они отмечают, что темпы прироста выручки во II квартале были рекордными — 14,4% год к году. А выручка сервисов экосистемы МТС растет более чем на 40% в годовом выражении. Кроме того, компания платит дивиденды. На горизонте года дивидендная доходность по акциям МТС может составить 13%.

Металлурги

Сектор металлургии окажется под возросшим давлением из-за ввода новых экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля. Тем не менее, и в этом сегменте остаются интересные идеи, считают аналитики «БКС».

К фаворитам они относят бумаги «Норильского никеля» как ключевого поставщика никеля и меди на мировой рынок. Компания снижает капитальные затраты и высвобождает капитал. Это позволяет наращивать свободный денежный поток и в перспективе вернуться к дивидендным выплатам.

Еще один фаворит аналитиков БКС — «Северсталь». Поддержку этой компании оказывают высокий внутренний спрос на сталь и ослабление рубля. А учитывая, что около 90% своей продукции «Северсталь» поставляет на внутренний рынок, влияние новых экспортных пошлин на компанию будет незначительным.

Третий фаворит БКС в секторе металлургии — «Мечел». Компанию поддерживают растущие мировые цены на коксующийся уголь, а также более быстрое по сравнению с ожиданиями восстановление производства коксующегося угля. «Благодаря экспорту коксующегося угля в Азию “Мечел” оказался в числе основных бенефициаров недавней девальвации рубля среди российских металлургов: снижение курса рубля к доллару на 1% добавляет 4% к росту чистой прибыли», — резюмируют аналитики БКС.