Нефть подешевела, рынок ослаб

Рынок накануне.

Индекс МосБиржи в понедельник нивелировал дневной рост, снизившись в итоге на 0,03%, до 3132,33 п. Индекс РТС упал на 1,53%, до 992,18 п.

Снижение индексов было обусловлено слабой динамикой на нефтяном рынке: цены на нефть резко снизились, несмотря на заявление ОАЭ, что ОПЕК+ вряд ли будет менять параметры соглашения на 2024 год, а их пересмотр будет означать новую сделку.

В лидерах роста оказались акции Интер РАО (IRAO4,4455 ₽, +3,56%), власти Монголии согласились сповышением тарифов на поставки электроэнергии, связанных с экспортной пошлиной, ведутся переговоры с Китаем, пока компания частично ограничила поставки.

В аутсайдерах оказались депозитарные распискиPolymetal (POLY 503,9 ₽, −2,17%), несмотря на их включение в базу расчёта индекса казахстанской биржи AIX.

Основные валюты окрепли по отношению к рублю: доллар США до 99,7650 ₽, евро до 104,9500 ₽

Основные новости и события.

Ozon (OZON 2612 ₽, −0,89%) внедрил собственную операционную систему с сервисами VK для умных телевизоров. Компания предложила сервис Ozon data, призванный помочь сторонним игрокам ритейла получить репрезентативную аналитику для оценки потребительского спроса и анализа категорий в онлайне.

Девелопер Самолет (SMLT 3828,5 ₽, −0,43%)выходит на рынок Екатеринбурга и планирует построить в городе жилой комплекс площадью более 31 тыс. кв. м.

Норникель (GMKN 16172 ₽, −0,1%) приступил к разработке шахты «Глубокая» рудника «Скалистый» на глубине 1943 метра, рекордной для горнорудной промышленности Евразии. К 2030 году планирует увеличить объемы добычи богатой руды на 45%, до 3,4 млн тонн.

Газпром (GAZP 166,08 ₽, −0,6%) получает от компании Молдовагаз ежесуточные заявки на поставку газа и выполняет их. На этом фоне власти Молдавии заявили, что страна заручилась поставками газа из альтернативных источников и больше не будет закупать газ у Газпрома.

ФАС направила запрос крупнейшим производителям курятины, в том числе Черкизово (GCHE 4169 ₽, −0,16%), по поводу обоснованности цен.

По данным Cbonds, российские эмитенты резко сократили активность на внутреннем долговом рынке: в сентябре суммарный объем рублевых привлечений компаний составил около 285 млрд руб., сократившись почти вдвое по сравнению с августом и на треть с сентября 2022 года.

Российские банки по итогам января-сентября предоставили физлицам ипотечных кредитов примерно на 5,4 триллиона рублей, т. е. на 10% больше, чем за весь прошлый год, подсчитали в ВТБ.

Ожидания и торговые идеи. Во вторник утром настроения на мировых рынках подавленные: японский индекс Nikkei 225 падает на 2%. Гонконгский индекс Hang Seng в минусе на 3,6%. Московская биржа публикует сегодня результаты по оборотам за сентябрь. Коррекция на российском рынке может продолжиться.

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