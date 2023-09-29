Что означает «рынок физиков» и как на нем заработать

Сейчас рынок «физиков», 80% оборота на Мосбирже — частные лица. Они, как правило, имеют более короткий горизонт планирования по сравнению с институционалами, а фокус их внимания направлен на дивидендные истории.

В связи с этим мы наблюдаем, что дивидендные компании намного лучше воспринимаются в текущем рынке и быстро переоцениваются вверх. Михаил Автухов заместитель председателя правления, глава CIB Совкомбанка



Первая бумага — это акции Сбера. Стоят недорого (как относительно ожидаемой прибыли за 2023 год, так и относительно капитала). При этом у банка сохраняются неоспоримые конкурентные преимущества, а прибыль имеет тенденцию к дальнейшему росту. Кредитная организация платит щедрые дивиденды.

Вторая привлекательная с точки зрения инвестиций компания — Совкомфлот. Бенефициар высоких ставок на фрахт и слабого рубля. Стоит дешево, при этом может дать высокую дивидендную доходность по итогам года. Есть краткосрочная идея в случае попадания в индекс Мосбиржи в декабре 2023. Также рекомендуем инвесторам следить за сделками IPO/ SPO.

Если рассматривать другие выгодные бумаги на российском рынке, то стоит изучить историю с облигациями.

Флотеры с привязкой к RUONIA. ЦБ дал понять, что высокая ключевая ставка будет с нами и следующий год, есть риски и дальнейшего ее повышения. В этих условиях облигации высококачественных заемщиков, купон по которым зависит от краткосрочных индикативов принесут повышенный доход и помогут защититься от турбулентности. Например, ЕАБР, РЖД, Норильский никель платят не только ставку, приближенную к ключевой 13%, но и премию к ней. Ожидается книга по выпуску АФК Система с маркетируемым купоном RUONIA +225.

Замещающие облигации в долларах и евро по-прежнему вызывают интерес для физлиц. Самый доходный среди эмитентов ААА сейчас долларовый Газпром 2030 (8,3%). По мере снижения темпов замещения мы наблюдаем сокращение доходностей и рост цен. Дополнительно поддержку котировками окажет спрос на инструменты защиты от девальвации. Физические дица могут неплохо на этом заработать.

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