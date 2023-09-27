Каким будет курс рубля в октябре: прогноз эксперта

По мнению эксперта, в октябре стоит ожидать сохранения курса рубля вблизи текущих уровней. Предполагаемый торговый диапазон составляет 94−99 за доллар, 99−105 за евро и 12,9−13,5 за юань.

На наш взгляд, с экономической точки зрения, по-прежнему сохраняется тенденция последних десяти месяцев на ослабление рубля. Несмотря на растущие цены на нефть, текущего предложения валюты от экспорта не хватает, чтобы удовлетворить спрос на валюту для закупки импорта и для оттока капитала. Михаил Васильев главный аналитик Совкомбанка

Рубль будет поддерживаться стабильным за счет как административных мер, так и экономических. По мнению аналитика, стабилизация курса рубля необходима, в том числе за счет увеличения предложения валюты со стороны экспортеров и снижения спроса на валюту для оттока капитала.

В пользу рубля выступят новые «курсовые» экспортные пошлины, которые вступят в силу с 1 октября. При текущем курсе 96 рублей за доллар примерная оценка экспортной пошлины составляет $2,1 млрд за квартал ($30 млрд * 7%), или $0,7 млрд в месяц.

Негативным фактором для рубля останется запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из РФ с 21 сентября. По нашим прогнозам, экспорт бензина и дизельного топлива в 4-м квартале мог бы составить $12 млрд (или $4 млрд в месяц). Эта цифра практически идентична всему прогнозируемому нами профициту текущего счета в 4-м квартале.

С осени рубль может получить поддержку со стороны нефтяных цен.

Примерный лаг между высокими ценами на нефть и поставкой валюты от экспортной выручки на российский валютный рынок, по оценкам Банка России, составляет три-четыре месяца. Цены на нефть Brent закрепились выше $80 за баррель в июле, поэтому положительное влияние на рубль вероятно в октябре-ноябре.

Также в пользу рубля выступит жесткая монетарная политика Центробанка.

Мы полагаем, что ЦБ на ближайшем заседании 27 октября снова повысит ключевую ставку на 100 б.п., до 14%. Двузначные доходности по депозитам и облигациям сделают рублевые сбережения более привлекательными, что может оказать поддержку рублю в ближайшие месяцы. Михаил Васильев главный аналитик Совкомбанка

​ «Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».