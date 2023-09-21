Зачем ЦБ Турции повысил ставку до 30%

Мы полагаем, что ключевая ставка в Турции еще не находится на достаточно высоком уровне для сдерживания инфляции (большинство ЦБ мира стремятся повысить ставку выше уровня инфляции, чтобы вернуть ее к цели).

В августе годовая инфляция в Турции выросла до 59% при целевом уровне в 5%, тогда как ставка в 30% остается существенно ниже инфляции. Реальные ставки в Турции по-прежнему являются одними из самых низких в мире.

Таким образом, монетарная политика в Турции остается стимулирующей, несмотря на высокий уровень номинальной ставки в 30%. Это продолжает оказывать давление на турецкую лиру, которая находится вблизи своих исторических минимумов в 27,1 за доллар.

Президент Турции Эрдоган в предыдущие годы придерживался нетрадиционных взглядов на монетарную политику, считая высокие ставки злом для экономики, которые разгоняют инфляцию.

За эти годы доверие к политике монетарных властей в Турции подорвано сильно, поэтому необходимы дальнейшие жесткие шаги по сдерживанию инфляции, чтобы стабилизировать курс лиры.

Пока же ожидаем, что турецкая лира продолжит слабеть к доллару. Инфляция в стране в ближайшие месяцы, вероятно, продолжит разгоняться — как под влиянием ослабления национальной валюты, так и из-за растущих цен на энергоносители в мире.

Мы видим риски, что при такой монетарной политике Турция движется к финансовому и/или бюджетному, и/или банковскому кризису.

Возрастающая финансовая уязвимость Турции повышает степень зависимости страны от внешнего влияния. В случае кризиса Анкаре придется обратиться за помощью к странам Ближнего Востока, США, Китаю или БРИКС.

Влияние на турецкую экономику

Отметим, что экономика Турции является динамичной, адаптивной, хорошо диверсифицированной, с растущим молодым населением, но и с высоким уровнем долларизации.

Президент Эрдоган предпочитает через низкие реальные процентные ставки стимулировать кредитование и экономический рост, жертвуя национальной валютой и не обращая внимание на инфляцию. В результате подрывается доверие к лире, а граждане и бизнес предпочитают сбережения в долларах. Кредитный рейтинг страны давно находится в неинвестиционной категории.

Кроме этого, монетарная политика в Турции не отличается последовательностью. Мы не исключаем, что в этот раз может повториться история предыдущих циклов ужесточения монетарной политики. После нескольких повышений ключевой ставки Эрдоган может уволить действующего главу ЦБ и поставить на его место более лояльного человека, который вернется к снижению ставок.

Сегодняшнее повышение ставки может немного охладить кредитование и замедлить потребительский и инвестиционный спрос. Тем не менее, экономика Турции остается одной из самых быстрорастущих в мире. По прогнозам ОЭСР, рост ВВП страны в этом году составит 4,3%.

Влияние на Россию и россиян

В целом сегодняшнее решение ЦБ Турции слабо отразится на России и россиянах. Изменение монетарной политики турецкого ЦБ может повлиять на экономические процессы в России, однако это влияние будет небольшим и неоднозначным.

С одной стороны, повышение ставки в Турции приведет к ужесточению финансовых условий в стране и замедлению экономического роста. Это может негативно сказаться на объемах потребления российского сырья. При этом уменьшение импорта энергоносителей и продовольствия (основных статей российского экспорта) вероятно будет небольшим.

С другой стороны, повышение ставки в Турции поможет замедлить инфляцию. В результате может снизиться уровень импортируемой в Россию инфляции. Чем ниже рост цен в странах — торговых партнерах РФ, тем, при прочих равных, ниже инфляция и процентные ставки в России.

Что касается сферы туризма Турции, то она в основном оперирует в долларах и поэтому влияния политики турецкого ЦБ на стоимость путевок для россиян не будет. Как отмечают туроператоры, отдых для россиян в этой стране с 2019 года подорожал примерно вдвое. Однако это вызвано не ослаблением лиры, а ослаблением рубля и общим ускорением инфляции в мире.