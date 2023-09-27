Китайский фактор может сыграть в пользу российского рынка





Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Нефть дорожает, но индексы в Азии торгуются разнонаправленно. Впрочем, российскому рынку может служить позитивом то, что Народный Банк Китая обещает широкую и мощную поддержку экономики. Соответственно, рынок может консолидироваться, или даже продолжить рост за счёт нефтяников и металлургов.



Российский рынок в течение дня торговался в минусе, но смог закрыть вторник небольшим приростом. Как мы предполагали, Индекс МосБиржи лишь пару пунктов не дошёл до уровня 3000, с которого начался откат вверх. В рамках американской сессии начался отскок в нефти и котировки Brent поднялись до $94 за баррель. В итоге, резко сократились потери в секторе нефти и газа, что весьма логично, учитывая рублёвую цену на российскую нефть в районе 7700 рублей за баррель. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 52,669 млрд руб.

По итогам торгов 26 сентября Индекс МосБиржи — 3051,91 п. (+0,21%), а Индекс РТС — 998,49 п. (+0,14%).



Лидеры роста на 23:00 мск:



FIVE-гдр 2 210 4,49%

СевСт-ао 1 375 3,24%

НЛМК ао 208,64 3,12%

ММК 51,78 2,23%

МКБ ао 6,97 2,13%



Лидеры снижения на 23:00 мск:



Polymetal 528,6 −3,59%

Россети 0,12 −1,15%

РУСАЛ ао 39,68 −1%

РусГидро 0,87 −0,99%

ЛУКОЙЛ 6 401 −0,74%

5 отраслевых индекса российского рынка завершили день в минусе, а 5 смогли выйти в плюс. Наибольшие потери были в секторе строительных компаний (-0,75%). Наиболее сильный рост показал сектор телекоммуникаций (+1,12%).



Сектор нефти и газа смог ликвидировать свои потери. Однако к вечеру в СМИ появилась информация, что нефтяникам вновь назначат налог на сверх прибыль. В самом деле, рублёвая цена на нефть, даже с учётом дисконтов, составляет выше 7500 ₽ за баррель. Если же говорить о восточных лёгких сортах, то дисконт там минимальный и стоимость барреля может превышать 9000 рублей. Поэтому поправки во временный налог на сверх прибыль вполне могут пройти в Госдуме РФ.

Акционеры Банка «Санкт-Петербург» (BSPB) одобрили выплату дивидендов за I полугодие в размере 19,08 ₽ на обыкновенную акцию и 0,22 ₽ на привилегированную. Закрытие реестра состоится 9 октября.



«Софтлайн» (SFTL) может в ближайшее время выплатить дивиденды. Компания уже утвердила свою дивидендную политику. Торги рублёвыми акциями компании начались на Московской Бирже. «Мы приложим все усилия, чтобы оправдать доверие инвесторов, и мы верим в многолетнее совместное будущее с отличной отдачей на инвестиции не только в виде роста цены акции, но и в виде дивидендной доходности. Мы уже утвердили дивидендную политику компании и заплатим первые дивиденды совсем скоро», — заявила Александра Мельникова, директор по связям с инвесторами компании, в ходе церемонии открытия торгов акциями на Московской бирже. Однако первый торговый день для бумаги не задался. Котировки потеряли около 7%.



VK Group (VKCO) завершила регистрацию в России. 26 сентября VK была зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области.



Рубль продолжил слабеть, а перспективы дальнейшего повышения ставки повышаться. По данным опроса ООО «инФОМ», в сентябре оценка населением инфляции через год выросла до 11,7%, а на пять лет до 11,4%. Ценовые ожидания предприятий на три месяца выросли до максимума с апреля 2022 года. То есть есть тенденция на закрепление долгосрочных инфляционных ожиданий, что столь сильно не любят в ЦБ РФ. Однако дискуссии про курс рубля пока остаются безрезультатными, а вот зимний период всплеска роста цен приближается.



По итогам торгов:



USD/RUB — 96,38 (+0,15%),

EUR/RUB — 102,14 (+0,16%),

CNY/RUB — 13,149 (+0,04%).