Российский рынок акций, дивполитика Мосбиржи, редомициляция VK: дайджест

Российский рынок акций.

Российский рынок в первой половине дня 26 сентября вновь попытался протестировать 3000 пунктов, однако развернулся, немного не дойдя до этой отметки, и по итогам торгов сумел выйти в плюс, чему способствовали валютный фактор и стремительное восстановление цен на нефть.

Индекс Мосбиржи завершил день ростом на 0,21%, до 3051,91 пункта.

Наверх индекс Мосбиржи вытянули крупные банки: Сбербанк (+1,27% по «обычке») и ВТБ (+1,51%), а также три сталевара: «Северсталь», ММК и НЛМК, прибавившие 2,36−3,3%, обратили внимание в БКС.

«Индекс Мосбиржи в очередной раз удержался от пробоя психологически важного уровня 3000 пунктов. Фондовый индикатор предпринимает еще одну попытку развить отскок от достигнутых недавно двухмесячных минимумов. Этот импульс способен перейти в полноценную волну роста, но пока данный сценарий не является наиболее вероятным», — полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Эксперты инвестбанка «Синара» ожидают возобновления роста индекса Мосбиржи, который, по прогнозу аналитиков, к концу года может подняться до 3500 пунктов. В банке полагают, что драйверами роста могут стать редомициляция и выкуп собственных акций компаниями.

Еще одним потенциальным катализатором может стать выкуп акций у «недружественных» нерезидентов с дисконтом к котировкам Московской биржи, как уже объявили «Магнит» и ЛУКОЙЛ. В «Синаре» не исключают, что этому примеру могут последовать «Татнефть», МТС, «Ростелеком», «Норникель», «ФосАгро», а также производители стали.



Акции Московской биржи

Акции Московской биржи подорожали на 0,98% по итогам торгов 26 сентября, достигнув ₽182,94 за бумагу. На пике акции площадки торговались на уровне ₽184,6 — максимуме с 19 октября 2022 года.

Бумаги ожидаемо показывают опережающую динамику, так как компания выигрывает как от роста комиссионных доходов, так и от увеличения уровня процентных ставок, которые благоприятно сказываются на процентных доходах биржи, отметил Василий Карпунин.

С 15 августа, когда Банк России экстренно поднял ключевую ставку с 8,5% до 12%, котировки Мосбиржи взлетели на 36,5%, а с начала года бумаги компании подорожали почти на 92%.

Сегодня совет директоров Мосбиржи рассмотрит вопрос новой дивидендной политики и стратегии. «Заседание может оказаться интересным в случае объявлений об увеличении уровня дивидендных выплат с прошлогодних 30% от чистой прибыли. При этом ранее дивидендная политика Мосбиржи предполагала выплату не менее 60% от чистой прибыли по МСФО», — отметила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Не исключено, что после объявления новой стратегии и дивполитики может пройти локальная фиксация “по факту”, — предупредил Карпунин.

Акции Мосбиржи продолжают смотреться умеренно позитивно и выглядят лишь немного перекупленными в краткосрочном периоде с возможностью коррекции в район поддержек ₽177 и ₽173, полагает Елена Кожухова.

«Среднесрочно бумагам Московской биржи еще есть куда расти с ближайшей целью ₽187 и перспективой развития повышения к ₽94 и ₽200 в случае позитивных дивидендных новостей», — спрогнозировала эксперт.



Редомициляция VK

Холдинг VK завершил смену юрисдикции с Британских Виргинских островов на специальный административный район на острове Октябрьский. Компания VK Company Limited получила регистрацию 26 сентября 2023 года в качестве международной компании публичного акционерного общества (МКПАО) «ВК».

На очереди — возобновление торгов акциями на Мосбирже. Биржа временно прекратила торги бумагами компании с 19 сентября в связи с процедурой «переезда». Мосбиржа сообщила, что расписки VK автоматически конвертируются в акции «ВК».

Согласно решению Банка России, процесс автоматической конвертации может занять до трех недель с момента получения уведомления от компании, сообщили аналитики «Мои Инвестиции».

Площадка объявила о регистрации акций «ВК» с 27 сентября в первом уровне листинга, торговый код VKCO. Значение free-float обыкновенных акций МКПАО «ВК» установлено на уровне 53%.

О начале торгов акциями «ВК» Мосбиржа сообщит дополнительно.



Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 26 сентября.

Ralph Lauren: дивиденды — $0,75. Дата выплаты — 13 октября. Доходность — 0,66%.

SL Green Realty: дивиденды — $0,2708. Дата выплаты — 16 октября. Доходность — 0,77%.

U.S. Bancorp: дивиденды — $0,48. Дата выплаты — 16 октября. Доходность — 1,45%.

Xerox: дивиденды — $0,25. Дата выплаты — 31 октября. Доходность — 1,57%.

British American Tobacco: дивиденды — $0,695605. Дата выплаты — 8 ноября. Доходность — 2,17%.

Deere&Company: дивиденды — $1,35. Дата выплаты — 8 ноября. Доходность — 0,36%.



Другие важные события

Мосбиржа: совет директоров компании рассмотрит вопросы дивполитики и стратегии.

Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26243 и ОФЗ-ИН серии 52005.

США: заказы на товары длительного пользования, август — 15:30 мск.

США: недельные запасы нефти по данным Управления энергетической информации США (EIA) — 17:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия.

Индекс Мосбиржи: 3051,91 (+0,21%).

Индекс РТС: 998,49 (+0,14%).

S&P 500: 4273,53 (-1,47%).

Dow Jones Industrial Average: 33 618,88 (-1,14%).

NASDAQ Composite: 13 063,61 (-1,57%).