Мембрана для рубля: что принесет россиянам и бизнесу опыт Китая

Слабый рубль повышает стоимость импорта, а дорогие зарубежные товары увеличивают общую инфляцию в стране, пояснил ЦБ РФ, в очередной раз повышая ключевую ставку 15 сентября — с 12 до 13%. Глава Минэка предлагает пойти проверенным китайским регулятором путем: и инфляцию придержать, и рубль укрепить.

Как появилась новое курсообразование

Российские власти весной 2022 года после отключения страны от западной финансовой системы ввели строгий валютный контроль, чтобы избежать катастрофического падения курса рубля: экспортеров обязали зачислять валютную выручку на счета российских уполномоченных банков и 80% всех валютных доходов продавать на Мосбирже. Это привело к невероятно быстрому укреплению рубля — более чем в 2 раза за несколько месяцев, со 121 до 50 рублей за доллар.

Непоправимого валютного кризиса удалось избежать. После этого в июне 2022 года власти решили смягчать валютный контроль: норму обязательной продажи валюты экспортеров снизили с 80% до 50%, а вскоре и вовсе отменили. Дополнительно разрешили оставлять валютную выручку на своих зарубежных счетах вместо уполномоченных банков.

В итоге с конца 2022 года начал расти отток капитала, включая рублевый, а экспортеры стали придерживать валюту за рубежом. По оценкам экономистов Сбера, год назад осенью российские экспортеры продавали 80−85% всей заработанной валюты за рубежом, а сейчас всего 60−65%. В итоге за границей появился внебиржевой рынок валюты. Об оттоке рублей из России и внебиржевом валютном рынке, конкурирующим с Мосбиржей, говорили и Герман Греф, и Андрей Костин, руководители крупнейших банков — Сбера и ВТБ.

Сегодня внебиржевой валютный рынок (очень большой) сформировался вне нашей юрисдикции, происходит рублевая утечка и там происходит внебиржевая торговля. Надо внимательно смотреть, что с этим можно делать. Герман Греф президент, председатель правления Сбербанка

Но ЦБ и Минфин пока спорят о мерах по стабилизации курса рубля — регулятор против введения только одних мер жесткого валютного контроля, которые обяжут возвращать всю валюту экспортеров в РФ и ограничат вывод капитала за рубеж.

Сейчас у нас, как вы знаете, вообще нет никаких ограничений, например, на перевод рублей за рубеж — ни для физических лиц, ни для юридических лиц, процедуры достаточно простые. В результате у нас все больше будет рублей там, которые будут играть против, скажем так, вовлекаться в валютные игры против рубля. Максим Решетников министр экономического развития

Предложение Минэкономразвития

Министр экономического развития РФ Максим Решетников 25 сентября предложил использовать в ситуации с курсом рубля опыт Китая, отметив, что имеет в виду «некую мембрану между внутренним и внешним рынками рублей» и речь не идет о двух курсах. «Ни в коем случае не может быть два курса. Это крайне вредное явление для экономики, мы против этого. И здесь у нас с ЦБ позиция одна», — пояснил глава Минэкономразвития.

По его словам, дело не в экспортной выручке: большая часть валютных доходов экспортеров продается на Мосбирже. Но, как ранее отмечала и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, «значительная часть выручки уже рублевая». Российские компании научились эффективно «прокручивать» за рубежом рублевые кредиты, взятые в РФ, а не только экспортные доходы.

«Ситуация в другом — что у нас 35% при этом возвращается в рублях — мы же активно были и остаемся за перевод торговли в национальные валюты. Так вот, экспортеры активно берут эти рубли и возвращают», — пояснил министр.

Вопрос: где и как они их берут, и какой у нас сформировался рынок, по сути, офшорных рублей, которые обращаются за границей. Вот это вопрос, который мы вместе с Центральным банком разбираем. И надо понимать, по сути, заимствования идут — у нас многие структуры, не только экспортеры, торговые дома и так далее занимают здесь рубли, переводят туда, соответственно, там по сути происходят обменные операции, и потом сюда эти рубли возвращаются. Максим Решетников министр экономического развития

Поэтому лучше всего ввести «китайскую схему», считает министр. По его словам, это предложение обсуждается с ЦБ РФ.

С нашей точки зрения, нам надо делать, наверное, какой-то, скажем так, аналог китайской модели, когда все-таки существует некая «мембрана» между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей. Максим Решетников министр экономического развития

«Внутри Китая курс юаня (CNY) регулируется Центробанком страны (Народный банк Китая). Оффшорный юань (CNH) торгуется за пределами материкового Китая, в основном, в Гонконге, а курс определяется рынком», — напомнил инвестбанкир, основатель телеграм-канала bitkogan Евгений Коган.

ЦБ Китая иногда проводит интервенции — продает на биржах Шанхая, Гонконга доллары, евро из резервов — для укрепления оффшорного курса юаня. Дополнительно и другие коммерческие госбанки Китая могут напрямую на зарубежных биржах продавать валюту из своих запасов по указанию ЦБ страны.

«Китайская схема работает для китайской валюты. Но для нас она бесполезна и вот почему», — сказал инвестбанкир.

Во-первых, в стране очень маленькие запасы валюты. Половина валютных резервов ЦБ РФ заблокирована санкциями (около 300 млрд долларов в эквиваленте).

Российский экспорт хуже диверсифицирован, так как зависит от сырьевых циклов. Если потратить все резервы при высоких ценах на нефть, что делать при низких? Евгений Коган инвестбанкир

Хранение валюты в коммерческих банках на случай интервенций остается невыгодным, поэтому маленькие запасы долларов и евро. «Ставки по долларовым депозитам у нас и так ниже некуда. Банк России вынужден поднимать норму валютных резервов в банках. Валютные риски российских банков несопоставимы с китайскими из-за санкций», — отметил инвестбанкир.

Во-вторых, нет стабильного притока валюты. «Обязательная продажа валютной выручки в прошлом году по оценкам самого ЦБ РФ не дала значимых эффектов. Вводить ограничения на вывод капитала наши власти не планируют. Получается, что из-за разных экономических и политических условий опыт КНР не применим к нашей стране», — подчеркнул Евгений Коган.

«Если брать в качестве примера китайскую модель валютного рынка, то она по сути двухуровневая, и поэтому китайский юань имеет два курса: внутренний (CNY) и оффшорный (CNH), — пояснил Александр Потавин, аналитик ФГ “Финам”. — В Китае разделены валютные потоки на стандартные, связанные с текущим бизнесом, (текущий счет), и инвестиции (капитальный счет)».

По отношению к капитальному счету действует так называемая политика «закрытого счета»: через него нельзя свободно выводить и заводить валюту в страну, если не соблюдаются жесткие требования валютного регулирования. «В результате такой модели китайский юань не является свободно конвертируемой валютой. Создавалось все это для того, чтобы деньги, заработанные в Китае, было очень сложно вывести в другие страны», — отметил эксперт.

Из-за невозможности решить проблему баланса спроса и предложения валюты на внутреннем рынке российские власти развивают идею по ограничению трансграничных переводов валюты и рублей, чтобы сократить создавшийся дефицит валюты внутри страны. Александр Потавин аналитик ФГ «Финам»

«Но главная цель подобной меры — создать препятствия для оттока капитала из России, чтобы остановить девальвацию рубля. Поэтому, в случае введения такой “китайской схемы” в России, в среднесрочной перспективе курс российской валюты может показать укрепление», — полагает Александр Потавин.

Но гражданам и частному бизнесу это не создаст каких-то преимуществ, поскольку параллельно с этим мы получим новые жесткие барьеры на пути трансграничных операций с валютой — установление невысоких лимитов по сделкам, дополнительные проверки и прочие меры контроля. Александр Потавин аналитик ФГ «Финам»