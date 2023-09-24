Каким будет курс доллара с 25 сентября по 1 октября. Прогноз экспертов

В течение этой недели рубль оставался в боковом тренде, торгуясь в диапазоне 95,40−97,40 рублей за доллар. Он получал поддержку от продаж валюты ЦБ, высоких цен на нефть Brent и ожиданий дополнительных мер по ограничению оттока капитала, перечислил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Однако укрепление доллара на мировом валютном рынке после решения ФРС США сохранить процентные ставки без изменений на уровне 5,25−5,50% ограничивало укрепление рубля. Технически рубль находился выше важного уровня поддержки 95 рублей за доллар, но для его дальнейшего укрепления необходимо преодолеть зону 95,30−95,60 рублей. В то же время сохраняются риски ослабления рубля до 98 рублей на фоне внешних факторов. Владислав Антонов финансовый аналитик BitRiver

По его мнению, следующая неделя может принести продолжение бокового движения пары доллар/рубль под уровнем 97,50 рублей в первой половине недели, а с четверга по рублю стоит ожидать обновления недельных минимумов.

«Техническая картина по нефти благоприятна для продолжения роста, но рост нефтяных котировок ограничивается укреплением доллара и снижением спроса на рисковые активы. С 28 сентября ЦБ России прекращает продажи валюты, а также ожидается пик налоговых выплат. Дальнейшая динамика рубля будет зависеть от решений властей по валютному контролю, а также от ситуации на нефтяном рынке и настроений инвесторов», — отметил Антонов.

Прошедшая неделя, несмотря на повышенный объем продаж со стороны ЦБ и подготовку экспортеров к пику налоговых выплат, заканчивается для рубля лишь умеренным укреплением, добавил главный аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Богдан Зварич.

На следующей неделе оба фактора, способствовавших росту предложения иностранной валюты, уйдут. В результате, рубль окажется без дополнительной поддержки. В сложившихся обстоятельствах ожидаем сохранение парой доллар/рубль позиций в диапазоне 95 — 100 рублей, с тяготением к его верхней половине. Богдан Зварич главный аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру»

Аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских тоже не ждет существенных изменений в курсе доллара и евро на следующей неделе.

Поддержку рублю могут оказать растущие цены на нефть. Ожидаем, что доллар США будет торговаться в диапазоне 94,5−97 руб./USD и 101−103,4 руб. за евро. Даниил Болотских аналитик «Цифра брокер»

Ставку на укрепление российской валюты делает экономист, бывший старший вице-президент банка «Открытие» Константин Церазов.

На следующей неделе рубль может продолжить укрепляться и достичь области 94−93 и 100−99 в паре с долларом и евро соответственно. Поддержку российской валюте оказывают как риторика представителей различных органов власти, так и высокие процентные ставки по рублевым активам вкупе с ростом мировых цен на нефть. Константин Церазов бывший старший вице-президент банка «Открытие»

Также он напомнил, что на следующей неделе позитивным фактором для рубля добавится пик налоговых выплат компаний-экспортеров.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев на предстоящей неделе ожидает боковой динамики рубля и закрепления курса вблизи текущих уровней. Предполагаемый торговый диапазон составляет 94−98 за доллар, 100−104 за евро, 12,9−13,4 за юань.

В пользу рубля будут выступать высокие нефтяные цены и сентябрьский налоговый период, когда экспортёры будут активнее продавать валютную выручку. Сдерживать укрепление рубля будет сохраняющийся спрос на валюту для закупки импорта и для оттока капитала, в том числе из-за геополитических и инфляционных рисков. Михаил Васильев главный аналитик Совкомбанка

По мнению старшего аналитика УК Первая Владислава Данилова, в среднесрочной перспективе курс рубля, по меньшей мере, стабилизируется на текущих уровнях и может несколько укрепиться.

Во-первых, ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 13%, что увеличивает привлекательность рублевых активов и снизит потребительский спрос, в том числе и на импортные товары (посредством замедления кредитования и повышения нормы сбережения). Во-вторых, рост цен на нефть поддержит стоимостной объем экспорта и сальдо текущего счета в следующие месяцы. Владислав Данилов старший аналитик УК Первая

Помимо этого, краткосрочно окажут поддержку курсы рубля возможные продажи валюты компаниями-экспортерами в преддверии налоговых выплат.

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