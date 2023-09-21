Кредиты и ипотеки с плавающей ставкой: брать или не брать?

Плавающая ставка привязывается чаще к ключевой ставке страны, но еще возможна комбинация привязки к разным межбанковским ставкам, например, к MosPrime.

Банки в основном предлагают переменную ставку, когда знают, что ЦБ еще долго не будет снижать ключевую или даже повысит. Как правило, это происходит в кризисные времена или в периоды, когда ставки находятся на исторических минимумах.

Банкиры обладают большей информацией о ситуации в экономике, чем население. Так было в 2020 году, когда ЦБ РФ, как и все центробанки развитых стран, снижал ставки, чтобы дешевыми кредитами поддержать производство, бизнес, население, потребительский спрос. Ключевая ставка впервые в российской истории достигла 4,25%. Для банкиров было очевидно, что это долго не продлится.

Если бы тогда пришлось брать кредит, то в банке предложили бы еще ниже ставку по кредиту — плавающую. Это маркетинговый ход — переменные ставки ниже, чем фиксированные. Ставка 4,25% продержалась с июля 2020 года по март 2021 года, а затем начала расти — сейчас 13% и в 3 раза больше. Банки в этом случае получают дополнительный доход по кредитам с переменной ставкой, а заемщики — больше платят процентов по кредиту. С учетом такой ситуации депутаты разработали законопроект о запрете таких ставок в 2021 году, но документ так и не принят.

Чем больше срок кредита, тем выше процентный риск при одном и том же постоянном изменении ставки, отмечают авторы законопроекта, который пылится в Госдуме.

«Так, например, при изменении процентной ставки по 15-летнему кредиту с 7 до 9% ежемесячный платеж возрастет на 13%, а суммарная переплата по кредиту увеличится на 34%; при росте процентной ставки до 10% ежемесячный платеж возрастет на 20%, а суммарная переплата по кредиту увеличится на 51%. В случае если данный кредит структурирован так, что месячный платеж фиксированный, а срок меняется, то при повышении процентной ставки на 2 п.п. срок до погашения увеличится на треть — до 20 лет, а при повышении на 3 процентных пункта — в 1,8 раза и достигнет 26 лет», — цитируется в пояснительной записке депутатов к законопроекту абзацы из доклада Центрального банка.

«В России практика использования плавающих ставок не так развита. В большей мере ее используют корпоративные заемщики. Физических лиц от таких займов старается уберечь ЦБ», — напомнила экономист Ольга Гогаладзе, создатель pro.finansy.

«Банк России не приветствует введение плавающих ставок по кредитам населению, поскольку кредит с использованием такой ставки может по итогу оказаться дороже, чем с фиксированной ставкой», — заявили в ЦБ.

Кредиты с плавающей ставкой более рискованные, так как зависят от уровня ключевой ставки в стране. В условиях высоких процентных ставок, такой кредит может быть выгоднее. Если ставка будет снижаться — снизится и процент по кредиту. Этим активно пользуется бизнес. Наибольший спрос на кредит с плавающей ставкой наблюдается в период высокой ключевой ставкой. Доля корпоративных кредитов с плавающей ставкой сейчас составляет 84%, а в начале года было 80%, в начале 2019 года — было всего 40% таких кредитов для компаний и индивидуальных предпринимателей, согласно данным ЦБ.

Доля кредитов с плавающей ставкой для населения, включая ипотеку, не превышает 1%. Но по данным ЦБ, общая сумма ипотечных кредитов на руках населения превышает 15,6 трлн рублей. В итоге получается, что россияне взяли не менее 10 миллиардов рублей по плавающей ставке. Это огромная сумма, если вспомнить общенациональный скандал с валютными ипотечниками в 2013—2015 годах, когда рубль пережил первую санкционную девальвацию (падение курса в 2 раза), то понятно, почему ЦБ и Госдума против кредитов с плавающими ставками для населения.

«Сейчас спрос на такие кредиты может снова возрасти, так как ставка находится на своих пиках (об этом сообщил и ЦБ в своем прогнозе). Возможно ее поднимут еще раз, но через год она явно будет ниже. За счет этого бизнес будет платить меньше», — считает экономист.

Населению лучше избегать подобных схем, так как просчитать платежи по кредиту с плавающей ставкой намного сложнее. Особенно нельзя использовать схему с плавающей ставкой для ипотеки. Как правило, это кредит на 10 и более лет. Неопределенность в таком случае очень сильно вырастает. В таких ситуациях важна не экономия из-за снижения ключевой ставки в периоде двух лет, а возможность прогнозировать. Для этого нужно четко значить свои платежи по кредиту, что дает только фиксированная ставка. Ольга Гогаладзе экономист

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