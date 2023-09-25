Главные события финансовых рынков 25 — 29 сентября

Макроэкономика

— На этой неделе станут известны данные по ВВП США за II квартал 2023 года, которые будут обнародованы в четверг, 28 сентября.

— 27 сентября выйдут данные по темпам роста ВВП России.

— 29 сентября в США опубликуют базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, который является ключевым для ФРС США при оценке инфляционного давления в стране.

Международные рынки

Динамика на глобальных рынках акций во многом будет зависеть от ситуации на долговых рынках. Доходность казначейских облигаций США находится на максимумах за десятилетия.

Это сохранит или даже усилит давление на глобальные рынки акций, если доходности облигаций обновят многолетние максимумы.

Фондовый рынок России

В отсутствие крупных ожидаемых значимых событий основные индексы не покажут значимой динамики. По индексу МосБиржи стоит ожидать теста технического уровня поддержки в 2985 п. Индекс РТС продолжит показывать значения ниже 1000 п.

Нефть

Плавный рост нефтяных котировок на этой неделе продолжится благодаря слаженным действиям России и Саудовской Аравии по сокращению добычи и экспорта нефти до конца года.

Запрет на экспорт с 21 сентября российского дизеля и бензина усилит мировой рост цен на топливо.

Валютный рынок