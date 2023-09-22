С 1 октября курс рубля войдёт в новый диапазон: Сколько будет стоить доллар и чего ждут экономисты.

Как меняется обстановка на валютном рынке.

Летом курс рубля стал падать так стремительно, что Центробанк принял экстренные меры. 15 августа регулятор поднял ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта — до 12 процентов. Ровно через месяц ЦБ увеличил её ещё раз. Теперь ключевая ставка составляет 13 процентов. Весьма вероятно, что это не предел и в октябре регулятор поднимет её ещё раз. Впрочем, многое будет зависеть от того, как поведёт себя курс рубля в начале октября. В это время на валютном рынке может наступить переломный момент.

Сейчас рубль застыл в районе 96−96,5 за доллар и явно находится в ожидании более жёстких решений. ЦБ и Минфин заняли разные позиции. Министерство финансов разрабатывает меры валютного контроля и планирует ограничить отток капитала через дружественные страны. Но пока это только слова. ЦБ же выступает против ограничительных мер и считает, что рубль можно укрепить, повысив его привлекательность для инвесторов. Николай Вавилов специалист департамента стратегических исследований Total Research

Доллар находится в торговом диапазоне от 92,50 до 101,00 рубля. Верхняя граница этого коридора может сохраниться до следующего заседания Центрального банка, которое состоится 27 октября. Рубль сейчас получает поддержку от высоких цен на нефть и недавнего повышения ключевой ставки до 13% годовых. Это пока перекрывает геополитические риски и удерживает рубль от серьёзного ослабления. Так охарактеризовал обстановку на рынке финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его оценкам, сейчас нет угроз для резкого ослабления рубля. Ежедневно поддержка усиливается от экспортёров, которым нужно уплатить налоги 28 сентября.

Прогноз курса рубля к 1 октября.

Конкретных решений на текущий момент нет, но страх перед валютными ограничениями явно присутствует. Пока не прояснится ситуация с этим вопросом, рубль будет находиться на нынешних уровнях. И до конца сентября может даже укрепиться до 94−94,5 на фоне налогового периода, который уже начинается и будет длиться до 28 числа. Такой прогноз сделал Николай Вавилов.

— Сегодня происходит экспирация фьючерсов на валюту (заканчивается действие срочных контрактов и идёт расчёт сторон согласно их условиям). После этого технический аспект перестанет влиять на курс рубля. Будет иметь значение только фундаментальный. По совокупности факторов мы ожидаем укрепления рубля, и ограничительные меры властей могут этому посодействовать. Ближайший ориентир — 92,5 за доллар, а до конца осени не удивимся и 90, — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Ужесточение фискальной и монетарной политики будет способствовать укреплению рубля только в комплексе с более жёстким валютным контролем. Ведь если не остановить отток капиталов через дружественные страны, в первой части мер просто не будет смысла. И правительство совместно с ЦБ уже работает над этим. Такое мнение высказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Иван Фёдоров.