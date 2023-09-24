Эксперт рассказал, какой вид инвестиций потерял свою привлекательность для россиян

Недвижимость

Недвижимость нынешней осенью перестала быть хорошей защитой от обесценивания рубля, отметил собеседник. Индекс московской недвижимости Домклик (показывает среднюю цену одного квадратного метра общей площади жилой недвижимости в столице) демонстрировал рост до мая 2022 года. Но сейчас он все еще ниже достигнутого тогда уровня. За это время рубль подешевел против доллара примерно на 60%. Столь слабая динамика рынка недвижимости вкупе с высокими ставками по ипотеке могут предвещать дальнейшие проблемы в этом секторе.

Акции

Цены растут, рубль слабеет — в этих условиях рынок акций становится, пожалуй, самым эффективным способом обогнать инфляцию. С начала года рубль подешевел против доллара примерно на 40%, тогда как индекс Мосбиржи прибавил около 50%. Кроме того, по многим акциям платятся дивиденды — часть прибыли, которой компания делится с акционерами, при этом доходность по дивидендам может быть двузначной. Сейчас российские акции в большинстве своем оцениваются ниже своей справедливой стоимости, а значит, обладают большим потенциалом роста. При высоком риске в инвестициях в ценные бумаги существует и очень высокая доходность.

Облигации

15 сентября Банк России повысил ключевую ставку до 13%. Это спровоцировало вторую волну снижения стоимости самых надежных бумаг — облигаций федерального займа (ОФЗ), которые выпускаются государством.

С точки зрения инвестора после повышения ключевой ставки ОФЗ стали еще интереснее: это надежные бумаги, которые этой осенью можно купить очень дешево. Сейчас, после повышения ставки, идет период стабилизации цен на облигации, который займет пару недель. После этого периода можно будет подумать о покупке ОФЗ в расчете на то, что Банк России не будет слишком долго удерживать высокую ключевую ставку.

Драгметаллы

У вложений в золото и серебро есть важная особенность, которая снижает их привлекательность перед другими инвестиционными инструментами. Если по банковским вкладам платятся проценты, по акциям — дивиденды, а по облигациям купонный доход, то драгметаллы сами по себе не генерируют денежный поток. Доходность приносит рост стоимости металла.

Цены на драгметаллы во многом зависят от ключевых ставок мировых центробанков — если ключевые ставки высокие, как сейчас, то темпы роста стоимости золота и серебра снижаются. И тем не менее, на вопрос: «стоит ли покупать драгметаллы?» надо ответить утвердительно. Цикл повышения процентных ставок на Западе подходит к концу, и в ближайшие месяцы динамика драгметаллов может заметно улучшиться.

Иностранная валюта

Продолжение конфликта вокруг Украины, необходимость масштабного импортозамещения и разнообразные санкции создают предпосылки для снижения рубля в долгосрочной перспективе. Россияне десятилетиями использовали в качестве способа уберечь деньги от инфляции сбережения в долларах и евро. Однако сейчас эти валюты стали недружественными: большинство российских банков перестали принимать наличные доллары и евро через свои банкоматы, а те, кто еще принимает эти купюры — вводят комиссию за пополнение счета в «токсичных» валютах.

Если говорить о долгосрочных перспективах, то покупка валюты недружественных стран все еще может уберечь деньги от обесценивания. Однако стоит помнить, что от года к году ситуация может меняться: если в 2023-м году российская валюта сильно потеряла по отношению к доллару, то в прошлом 2022-м — наоборот, достаточно серьезно укрепилась.

Подводя итог, можно сказать, что этой осенью в портфеле инвестора будут уместны следующие активы:

— корзина акций российских компаний: на длинную перспективу;

— ОФЗ: на короткую и среднюю перспективу;

— драгметаллы: как минимум на 6−9 месяцев;

— иностранная валюта: доллары и евро в расчете на длинную перспективу.

А вот перспективы рынка жилой недвижимости выглядят не слишком радужными, и от покупки этого актива лучше воздержаться.

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