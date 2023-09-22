Мировые цены на нефть выросли на фоне запрета России на экспорт топлива

Мировые цены на нефть выросли более чем на 0,5% на фоне опасений, что российский запрет на экспорт нарушит глобальные поставки, пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent утром, 22 сентября, дорожали на 0,7% и достигали отметки в $93,95 за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) росли в цене на 0,85% — до $90,38 за баррель.

По состоянию на 10:00 мск нефть марки Brent дорожала на 0,525% — до $93,79 за баррель, нефть WTI — на 0,64% (до $90,20).

До 22 сентября цена эталонных марок нефти находилась на пути к небольшому недельному падению на новостях об ужесточении финансово-кредитной политики в США и Европе и возможном замедлении из-за этого мирового спроса. Сейчас нефтяные котировки растут, поскольку опасения по поводу возможного сбоя в поставках из-за решения Москвы перевешивают тревогу из-за перспектив снижения спроса, подчеркивает Reuters.

«Сырая нефть отскочила от сессионного минимума после того, как Россия запретила экспорт дизельного топлива, включая бензин. Это действие обратило вспять нисходящее движение на рынках сырой нефти после ястребиного решения ФРС в четверг», — отметила аналитик CMC Markets Тина Тенг.

Однако растущие опасения по поводу рецессии в еврозоне могут продолжать оказывать давление на цены на нефть. Тина Тенг аналитик CMC Markets

«Торговля остается нестабильной на фоне перетягивания каната между опасениями по поводу предложения, которые были усилены российским запретом на экспорт топлива, и опасениями по поводу замедления спроса из-за ужесточения денежно-кредитной политики в США и Европе», — рассказал агентству аналитик Fujitomi Securities Тошитака Тадзава.

21 сентября Россия ввела временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива в попытке насытить внутренний рынок и стабилизировать цены. В тот же день Федеральная резервная система США сохранила процентные ставки на уровне 5,25−5,5%, но не исключила их повышения до 5,50−5,75% к концу года. Банк Англии также сохранил процентные ставки на уровне в 5,25%, но предупредил, что ограничительная денежно-кредитная политика продлится «достаточно долго».