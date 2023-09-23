Авторынок: фраза «made in China» перестала быть смешной

Продажи автомобилей в России в первом полугодии 2023 года выросли на 25% по отношению к 2022-му. Количество автокредитов выросло на 60% и это говорит о том, что займ на «железного коня» действительно стали брать чаще.

Продажи автомобилей в первом полугодии 2023 года выросли на 25% по отношению к 2022 году (всего продано 428 308 машин). При этом количество выданных автокредитов на рынке выросло на 60% (387 500 договоров) и это говорит о том, что кредит действительно стали брать чаще.

Согласно статистике Ингосстрах Банка, сейчас лидерами российского авторынка являются отечественный бренд LADA (продано 143 618 авто), а дальше идут четыре «китайца»: Chery (46 970 штук), Haval (39 852 штуки), Geely (25 882 машин) и Changan (11 267 авто).

Если в 2022 году доля китайских марок на рынке составляла 11%, то в 2023 они заняли 39%.

Сумма автокредита выросла на 21%: в прошлом году средний размер займа составлял 1,4 млн. рублей, в этом — 1,7 млн. рублей. Объем кредитов на подержанные авто тоже растет. Это свидетельствует о том, что спрос на европейские марки остался: этот рынок в целом показал рост на 88%, рост внутри нашего банка составил более 150%.

Китайские бренды намерены «влюбить в себя» российских автомобилистов. Об этом говорит их клиентоориентированность и сервис. Я персонально слежу за динамикой цен по одной конкретной марке и модели. Если в мае текущего года эта машина в средней комплектации стоила около 2,65 млн рублей, то сегодня цена осталась примерно на том же уровне, хотя и с учетом скидок.

Все топ-5 китайских брендов на российском рынке сумели договориться с кредитными организациями о рассрочке (ставка составляет 0,01% годовых) в банках-участниках программы. Почти у всех есть программа трейд-ин со скидками до 300 тысяч рублей и специальные условия по программам гарантии. Вслед за премиальными европейскими производителями китайские бренды создают мобильные приложения для российских клиентов, вводят в ассортимент собственный мерч и становятся спонсорами спортивных и культурных событий.

Чтобы оценить процесс экспансии наглядно, достаточно приехать в любую агломерацию автосалонов. Престижные BMW, Mercedes и Mazda пустуют. Салоны китайских брендов битком набиты покупателям абсолютно разного социального и материального статусов.

Такое смещение объясняется не только тем, что европейские бренды ушли из России и купить новый BMW, поставленный по параллельному импорту, можно более чем за 16 миллионов рублей, но и тем, что за последнее время китайские машины серьезно прибавили в качестве и удобстве. Не говоря уже о цене.

Обслуживать европейские машины стало в 3−4 раза дороже китайских. Хотя и это — только малая часть шквала проблем, с которыми столкнулись владельцы машин премиальных европейских брендов. Любое мелкое ДТП стало навязчивым страхом: кузовные запчасти в страшном дефиците, а то, что можно привезти через параллельный импорт, стоит в разы дороже.

Тренд смещения авторынка в пользу китайских машин продолжится: бренды Поднебесной открывают производственные площадки в России. Новых марок будет только больше, борьба за клиента усилится. Поэтому стоит ожидать дальнейшего роста качества машин: пересадить водителя с люксового немецкого бренда не просто, но процесс пошел.

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