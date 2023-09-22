ЦБ предложил усилить региональную специфику при расчете выплат по ОСАГО

«Регулятор предлагает расширить список регионов, для которых в справочник будут включаться местные цены, и рассчитывать выплаты с учетом стоимостной специфики этих территорий», — говорится в сообщении.

Такие изменения содержатся в проекте указания ЦБ. Регулятор отметил, что сейчас при определении выплаты по ОСАГО фактически учитывается стоимость детали в Москве и МО с поправкой на региональный коэффициент, что не всегда отражает особенности ценообразования в том или ином субъекте РФ. В качестве примера ЦБ приводит дальневосточные регионы, в которых есть специализированные каналы поставки запасных частей для автомобилей с правым расположением руля. В других субъектах формируются каналы поставок запчастей по параллельному импорту.

РСА при этом не сможет исключать из списка ранее включенные в него субъекты, подчеркивает ЦБ. Для регионов, которые не будут включены в этот перечень, стоимость запчасти будет рассчитываться из минимальной цены среди цен для всех регионов из списка, которую нужно будет умножить на региональный коэффициент. При расчете регионального коэффициента по самым повреждаемым деталям предлагается учитывать срок их доставки в пределах 30 календарных дней, а не 14.

Как писали ранее «Ведомости», цены на автокомплектующие на популярных агрегаторах объявлений в 2023 г. выросли в диапазоне от 7 до 20%. По оценкам отраслевого портала «Дром», средняя стоимость автозапчастей на легковые и легкие коммерческие автомобили (LCV) выросла с начала года на 17−20%. Средняя стоимость кузовных деталей выросла на 7% (6150 ₽), элементов салона — на 6%, а лобовые стекла, наоборот, подешевели на 4% (7370 ₽).