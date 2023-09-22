Обсуждаемые меры валютного контроля не затронут обычных россиян

«Я точно давайте скажу — совершенно точно это (обсуждаемые меры валютного контроля — ред.) не коснется обычных граждан. Это, если коснется физиков (физических лиц — ред.), то мы говорим про лимит, аналогичный которому сейчас установлен в валюте — 1 миллион долларов в месяц. Лимит, который для 99,9 в периоде процентов наших граждан носит абсолютно фантастический характер», — сказал он.

В среду Моисеев сообщил, что власти России рассматривают восстановление ряда мер валютного контроля, в том числе для контроля оттока капитала через дружественные страны.