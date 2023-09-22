09:26 (мск), источник: © РИА Новости

Обсуждаемые меры валютного контроля не затронут обычных россиян

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Обсуждаемые меры валютного контроля не затронут большинство обычных россиян, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью телеканалу «Россия 24».

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Источник: РИА "Новости"

«Я точно давайте скажу — совершенно точно это (обсуждаемые меры валютного контроля — ред.) не коснется обычных граждан. Это, если коснется физиков (физических лиц — ред.), то мы говорим про лимит, аналогичный которому сейчас установлен в валюте — 1 миллион долларов в месяц. Лимит, который для 99,9 в периоде процентов наших граждан носит абсолютно фантастический характер», — сказал он.

В среду Моисеев сообщил, что власти России рассматривают восстановление ряда мер валютного контроля, в том числе для контроля оттока капитала через дружественные страны.

В конце марта Банк России продлил еще на полгода, до 30 сентября, ограничения на перевод средств за рубеж, согласно которым граждане России и физические лица — резиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов или в эквиваленте в другой иностранной валюте.

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