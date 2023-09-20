Долги отправились наверх. Объем мировой задолженности достиг нового рекорда в $307 трлн
По данным Institute of International Finance, общемировой долг по итогам первого полугодия продолжил расти, увеличившись на $10 трлн, и достиг нового рекорда — $307 трлн, что составляет уже 336% от мирового ВВП. Основной рост задолженности с начала года произошел на фоне заимствований крупных развитых и развивающихся стран — США, Японии, Франции, Великобритании, Китая, Индии и Бразилии. В России тоже зафиксирован рост задолженности во всех основных сегментах — государственный долг, корпоративный, долг финансового сектора и домохозяйств.