Россиянам рассказали, когда лучше открыть вклад
После решения ЦБ о повышении ставки россиянам стало выгодно открыть вклад.
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После решения ЦБ о повышении ставки россиянам стало выгодно открыть вклад.
Главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк рекомендует открыть банковский депозит в самое ближайшее время. Такое мнение она высказала в беседе с «Газетой.Ru».
Вероятно, можно отдавать предпочтение «коротким» депозитам: процентные ставки по ним выше, а после завершения срока — через два-три месяца — с высокой вероятностью их получится продлить по той же или даже более высокой процентной ставке.
По ее словам, россиянам также будет выгодно открыть накопительный счет.
Также Ващелюк посоветовала не затягивать с оформлением кредитов, потому что ставки по ним в ближайшее время снижаться не будут. Наоборот, ожидается рост ключевой ставки ЦБ и, соответственно, ставок по займам, подытожила аналитик.
ЦБ 15 сентября поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13% годовых. 21 июля и 15 августа она также была увеличена — на 100 и 350 базисных пунктов соответственно. Регулятор отметил, что ценовое давление остается высоким.