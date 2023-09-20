Россиянам рассказали, когда лучше открыть вклад

Главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк рекомендует открыть банковский депозит в самое ближайшее время. Такое мнение она высказала в беседе с «Газетой.Ru».

Вероятно, можно отдавать предпочтение «коротким» депозитам: процентные ставки по ним выше, а после завершения срока — через два-три месяца — с высокой вероятностью их получится продлить по той же или даже более высокой процентной ставке. Наталья Ващелюк главный аналитик Совкомбанка

По ее словам, россиянам также будет выгодно открыть накопительный счет.

Также Ващелюк посоветовала не затягивать с оформлением кредитов, потому что ставки по ним в ближайшее время снижаться не будут. Наоборот, ожидается рост ключевой ставки ЦБ и, соответственно, ставок по займам, подытожила аналитик.

После повышения ключевой ставки Центробанка РФ крупные банки подняли ставки по вкладам на 0,5−1 процентный пункт или объявили об увеличении доходности по депозитам. Также выросли ставки по льготной ипотеке — в среднем на 0,5 п.п.

ЦБ 15 сентября поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13% годовых. 21 июля и 15 августа она также была увеличена — на 100 и 350 базисных пунктов соответственно. Регулятор отметил, что ценовое давление остается высоким.