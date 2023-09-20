Как уберечься от сбоев на Мосбирже: мнения экспертов

13 сентября торги на срочном рынке на Мосбирже были недоступны четыре часа — с 09:30 до 13:30 мск. Предыдущий рекорд по длительности остановки торгов в этой секции был установлен в 2015 году, когда операции не проводились около двух часов.

Причиной приостановки, согласно заявлению Мосбиржи, стала ошибка в работе торгово-клиринговой системы. Она привела «к нарушению целостности данных о сделках, заключенных на утренней сессии срочного рынка».

Биржа сочла совокупный размер потенциального убытка «незначительным» и пообещала рассмотреть запросы участников торгов в отношении понесенных ими убытков в приоритетном порядке.

Почему происходят сбои

С ростом объемов торгов и частоты сделок возрастает нагрузка на системы биржи. Если раньше доля физлиц на рынке не превышала треть от всех клиентов Мосбиржи, то начиная с 2020 года на площадку пришли около 20 млн розничных инвесторов, бывших вкладчиков банков. Теперь доля мелких инвесторов в сделках Мосбиржи превышает 80%, согласно данным площадки.

Кроме этого, новые технологии, которые используют инвесторы, также повышают нагрузку. Так, использование программ для высокочастотного трейдинга (High Frequency Trading) повышает нагрузку на все системы. При такой торговле робот-программа одного клиента совершает несколько операций менее чем за минуту, сделки совершаются за миллисекунды. На рынках ЕС и США доля HFT-операций превышает 50%, в России — около трети на фондовом рынке и было около 50% — на валютном в паре доллар-рубль, согласно данным ЦБ РФ.

Впервые заметные сбои произошли в 2013 году, когда ошибка в расчетах торгово-клиринговой системы остановила торги в секторе «Основной рынок» на 15 минут. Эта система — основа биржи — проводит расчеты по сделкам между клиентами. Трейдеры после устранения ошибки получили 15 минут для снятия ранее выставленных заявок, а затем торги были возобновлены. На валютном рынке в том же году торги на валютной площадке остановились на 50 минут из-за ошибки совместной работы системного и прикладного программного обеспечения. В 2015 году было 11 сбоев.

Но 13 сентября этого года в срочной секции Мосбиржи произошел крупнейший сбой: торги фьючерсами и опционами остановили на 4 часа.

Можно ли избежать таких потерь?

«Уберечься от технических сбоев при торговле на фондовом рынке, к сожалению, никак нельзя», — считает управляющий директор GIF Global Invest Fund Сергей Попов.

«Защититься от сбоев крайне сложно, они происходят редко и закладывать при расчете рисков открываемой позиции возможный сбой — значит сильно ограничивать потенциальную доходность для спекулятивных интрадей-трейдеров (совершают частые сделки каждый день, зарабатывая на колебаниях цен)», — пояснил Евгений Миронюк, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Риск потерь возрастает для таких инвесторов, а при долгосрочном инвестировании — почти не меняется.

«Сбои почти не отражаются на инвесторах, т. е. на тех, чей инвестиционный горизонт в отдельных активах — от нескольких недель до нескольких лет. Даже потенциальное изменение гарантийного обеспечения (ГО) по контрактам должно быть учтено у них заранее», — отметил эксперт.

Угроза риска потерь растет и для инвесторов, зарабатывающих на коротких сделках, когда выкупают дешевеющий актив на кредит брокера, чтобы продать потом подороже, когда цена актива перестанет падать и начнет расти. В этом случае прибыль инвестора складывается из разницы купли-продажи с учетом возврата кредита брокеру. Для получения кредита инвестор вносит ГО на счет брокера, а при приближении потерь инвестора к размеру ГО, брокер принудительно закрывает сделку инвестора. Это может произойти как раз за время приостановки торгов из-за сбоя.

Спекулянты же могут частично защититься от рисков сбоев, закладывая в расчетах объема открываемых сделок большую потенциальную волатильность активов, возможность резкого увеличения ГО, а также сокращая объем маржинальных позиций, в первую очередь «коротких». Евгений Миронюк эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

«Остановка торгов вследствие технических проблем чревата получением как непредвиденных убытков, так и внезапной прибыли. Какой из вариантов сработает, зависит от того, куда пойдет рынок сразу же после возобновления торгов», — пояснил Константин Церазов, экономист, бывший старший вице-президент банка «Открытие».

На Мосбирже, помимо прочего, можно заключать сделки с инструментами, базовые активы которых торгуются на других — зарубежных — площадках. Например, это фьючерсы на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust, которые (паи) торгуются в США. Или фьючерсы на нефть WTI — их основное место торгов находится в США — на Нью-Йоркской бирже (NYMEX), напомнил эксперт.



Открывая позиции по таким инструментам на Мосбирже, инвестор рискует тем, что сбой торговой системы может прийтись на момент публикации важной макроэкономической статистики за рубежом, пояснил Константин Церазов. Например, открывая позицию во фьючерсах на нефть WTI, инвестор рискует тем, что технический сбой может произойти непосредственно перед публикацией еженедельной статистики по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов в США. Эта публикация часто провоцирует сильные движения котировок на NYMEX. А открывая позиции во фьючерсах на SPDR S&P 500 ETF Trust, инвестор рискует тем, что торги на Мосбирже будут остановлены по техническим причинам во время публикации решения ФРС по ставкам или данным по инфляции в США.

В таком случае инвестору останется лишь смотреть за динамикой цен на свои активы на зарубежных площадках, но закрыть позиции на Мосбирже он сможет только после возобновления торгов. Константин Церазов экономист, бывший старший вице-президент банка «Открытие»

Застраховаться от этого можно как минимум тремя способами, считает Церазов. Во-пеервых, не заключать сделок с зарубежными инструментами накануне публикации важной статистики. Во-вторых, иметь торговые счета на других площадках, где торгуются аналогичные инструменты (например, фьючерсы на евро/доллар торгуются на разных площадках). Тогда в случае технического сбоя на Мосбирже инвестор сможет открыть встречную позицию на другой площадке, а после возобновления торгов закрыть обе. И в-третьих, не спекулировать внутри дня, а торговать хотя бы среднесрочно. В таком случае сбой, который продлится даже несколько часов, не окажет заметного влияния на стратегию инвестора.

Что касается рынка акций РФ, то в настоящий момент он показывает слабую корреляцию с мировыми фондовыми индексами. Поэтому остановка торгов на Мосбирже в этом случае, вероятно, не повлечет для инвестора значительных финансовых последствий. Константин Церазов экономист, бывший старший вице-президент банка «Открытие»

Что делать после сбоя

«В первую очередь нужно идеально знать торговый терминал, так как в момент сбоев на бирже начинающие спекулянты и инвесторы могут начать суетиться и задублировать заявки — дважды что-то продать или вообще не открыть нужные позиции», — пояснила Юлия Афанасьева, аналитик ФГ «Финам».

«Во-вторых, нужно всегда иметь под рукой несколько источников связи со своим брокером. Инвестор может не понять, на чьей стороне сбой, а брокер обязательно это подскажет. Также сбои на бирже могут приводить к сильным движениям цены. На этот случай у каждого трейдера должна быть памятка, как действовать при форс-мажоре», — рассказала Юлия Афанасьева.

«Что касается потерь, которые были вызваны по вине организатора торгов, то в таком случае инвестор вправе требовать компенсацию убытков. Например, по результатам недавнего сбоя “Мосбиржа” выразила готовность возместить убытки из-за технических неполадок с ее стороны», — отметил управляющий директор GIF Global Invest Fund Сергей Попов.

Но мирно договориться удается не всегда. Брокер или биржа могут отказаться признать свою вину. Тогда приходится идти в суд, который может длиться продолжительное время (больше года). Самое главное, что нужно сделать, когда произошёл технический сбой — собрать как можно больше доказательств вины брокера или биржи: скрины приложения, выписки со счета, переписка с поддержкой и т. п. Сергей Попов управляющий директор GIF Global Invest Fund

​«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».