13:36 (мск), источник: РБК Инвестиции

Мосбиржа возобновила торги на срочном рынке после паузы длиной в 4 часа

Приостановка длилась четыре часа — с 09:30 мск до 13:30 мск. Первоначально биржа планировала возобновить торги в 13:00 мск, однако в итоге время перезапуска перенесли на 13:30 мск.

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Источник: Reuters

С 13:30 мск на срочном рынке Мосбиржи, где торгуются фьючерсы и опционы, вновь стало возможно заключать сделки. В этом убедился корреспондент «РБК Инвестиции», успешно купив фьючерс на индекс РТС.

Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке в 09:30 мск. Причиной этого стал сбой в работе торгово-клиринговой системы. В 10:47 мск официальный телеграм-канал срочного рынка Московской биржи сообщил, что ошибка в работе торгово-клиринговой системы локализована.

Клиринг — это безналичные расчеты между странами, банками, компаниями, предприятиями. На бирже это также означает взаиморасчеты по операциям — проверяются данные сделок, их корректируют, регистрируют, переводят средства сторонам сделок.

График IMOEX от TradingView

В 12:00 на сайте Мосбирже появилось сообщение о том, что сделки, заключенные утром до остановки торгов, будут отменены. «Система восстановлена по состоянию на 4:45 мск без сделок, заключенных в период с 8:50 до 9:30 мск. Возобновление торгов на срочном рынке в 13:00 с учетом времени на подготовку систем участников», — говорилось в сообщении.

Однако затем Мосбиржа отложила возобновление торгов еще на полчаса — до 13:30 мск, указав, что решение принято после дополнительных консультаций с участниками рынка. В результате перерыв длился ровно четыре часа.

Между тем в утренней почтовой рассылке от 13 сентября аналитик финансовой группы «Финам» Алексей Калачев обратил внимание на то, что в первый час основной торговой сессии — с 10:00 мск — не отображались данные по долларовому индексу РТС. Эксперт предположил, что это также могло быть связано с техническим сбоем в торгово-клиринговой системе срочного рынка. С 11:00 мск данные по индексу РТС отображаются в обычном режиме.

Сбои в работе торговых систем Мосбиржи случались и раньше. Например, в 2015 году Мосбиржа пережила сразу 11 сбоев. Крупнейший из них затронул три секции — фондовую, валютную и срочную, в результате торги в каждой из них не проводились около двух часов.

В начале сентября 2022 года из-за технического сбоя Мосбиржа почти на полтора часа приостановила торги валютой и драгметаллами. При этом торги на других рынках, в том числе срочном, шли в штатном режиме.

Еще раньше, 28 февраля 2022 года, торги на срочном рынке были приостановлены на фоне рекордного обвала российских индексов. Тогда это коснулось всех секций биржи. Операции с наиболее популярными активами — акциями российских компаний — не проводились до 24 марта. В то же время сделки с некоторыми инструментами срочного рынка стали доступны гораздо раньше — с 9 марта.

Срочный рынок Мосбиржи — площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы. По состоянию на 1 сентября на срочном рынке биржи торговались 27 опционов на акции, 3 опциона на валюты, а также 104 фьючерсных контракта и 55 опционов на них, где базисными активами выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.

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