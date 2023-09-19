Ожидания решения ФРС будут тревожить рынки

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Азиатские рынки торгуются в минусе на ожиданиях сюрпризов от ФРС. Дорожающая нефть начала тревожить возможностью нового витка инфляции в развитых экономиках. Впрочем, для РФ дорожающая нефть это позитив. Поэтому, если российский рынок и продолжит снижение, то оно будет медленным. Рубль в утренние часы, как уже стало почти традицией, немного отступает.

Российский рынок завершил снижением торги понедельника. Нефть способствовала росту, но этого не хватило на фоне укрепления рубля. Плюс к этому санкционный вопрос вновь вышел на первый план актуальности. «Черкизово» отчиталась о росте прибыли в I полугодии, совет директоров «Транснефти» рекомендовал дробление акций. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 56,641 млрд руб.

По итогам торгов 18 сентября Индекс МосБиржи — 3135,18 п. (-0,55%), а Индекс РТС — 1024,52 п. (-0,45%).



Лидеры роста на 23:00 мск:



VK-гдр 666,8 3,35%

Транснф ап 150 300 2%

Татнфт 3ао 625 1,66%

Татнфт 3ап 604,2 1,31%

Ростел -ао 74,97 0,27%



Лидеры снижения на 23:00 мск:



FIXP-гдр 396,8 −2,29%

АЛРОСА ао 75,4 −2,08%

Россети 0,12 −2,01%

РусГидро 0,9 −1,77%

ММК 51,28 −1,71%

Все 10 отраслевых индекса российского рынка завершили день в минусе. Наибольшее снижение было в секторах электроэнергетики (-1,46%), химии и нефтехимии (-1,41%), а также информационных технологиях (-1,68%).

Акции «Транснефти» (TRNF_P) завершили торги в плюсе. Совет директоров компании рекомендовал акционерам одобрить дробление акций на 100. После дробления акции станут доступными владельцам небольших счетов, что, предположительно приведёт к росту капитализации на 10%-15%.

Общая выручка группы O'Key (OKEY) выросла в I полугодии на 1,7% до 99,5 млрд руб. Валовая прибыль также выросла скромно на 1,6% до 22,7 млрд руб. Меж тем валовая рентабельность осталась на уровне 22,8%. EBITDA упала на 5,4% до 7,1 млрд руб. Однако при этих показателях был зафиксирован чистый убыток в объёме 3 млрд руб.



Группа «Черкизово» (GCHE) отчиталась о росте прибыли по МСФО в I полугодии на 11% до 7,7 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли осталась на уровне 7,5%. Увеличение прибыли обеспечено за счёт роста объёмов реализации и повышения средних цен реализации. Естественно, что выручка увеличилась на 15% до 103,4 млрд руб. Однако капзатраты выросли на 48%, а общий долг увеличился с 98,3 млрд руб до 118,7 млрд руб.

Бумаги «Алроса» (ALRS) потеряли более 1,5%. Издание Le Soir пишет, что Бельгия намерена представить проект санкций против российских алмазов на Генеральной Ассамблеи ООН 19 сентября. Предполагается, что поставки российских алмазов могут быть полностью запрещены в Европе и G7 странах уже в 2024 году. Также начала появляться информация о новом пакете европейских санкций, который может быть принят уже в октябре.

VK (VKCO) оказалась среди лидеров дня. 18 августа был последний день перед временной паузой в торгах бумагами в связи с редомициляцией. Вероятно, что на рынке всё же рассчитывают, когда завершится процесс, то интерес к бумаге возрастёт.

Рубль начинал день слабо, но всё же к закрытию смог показать некоторые достижения. Этому способствовала дорожающая нефть. Российская марка Urals уже стоит более $79 за баррель. Объёмы также остаются высокими. В паре USD/RUB наторговали на 122,692 млрд руб, а в паре CNY/RUB на 156,016 млрд руб. Высокая доходность облигаций будет частично перетягивать на себя рублёвый капитал от инвестиций в валюту.



По итогам торгов: