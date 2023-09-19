Акции «Полиметалла», цены на нефть, индекс Мосбиржи: дайджест инвестора

Бумаги «Полиметалла».

Московская биржа во вторник, 19 сентября, возобновит торги акциями «Полиметалла». Ранее торги были приостановлены в связи с редомициляцией компании в Казахстан.

«Polymetal International завершил редомициляцию в Международный финансовый центр “Астана” (МФЦА) в Казахстане, при этом учет ценных бумаг депонентов на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в иностранных учетных институтах на текущий момент остается без изменений и предполагает невозможность внешних переводов, получения выплат или участия в корпоративных событиях», — подчеркнули на Мосбирже.

В последний раз покупать и продавать бумаги «Полиметалла» на Мосбирже можно было 25 июля текущего года. По итогам того дня котировки выросли на 2,79%, закрывшись на уровне ₽556,4 за акцию.

За время, прошедшее с приостановки торгов, стоимость акций на площадке AIX в Казахстане выросла с $2,6 до $4,19, обратил внимание эксперт «БКС Мир Инвестиций» Василий Карпунин. «Но стоит понимать, что изначально в Астане акции торговались с существенным дисконтом к уровням на Мосбирже. Так что сопоставимого роста ждать не стоит. Впрочем, положительная реакция на старте сессии возможна, ведь цена унции золота в рублях с 26 июля выросла на 5%», — спрогнозировал аналитик.



Индекс Мосбиржи

Российский рынок акций завершил торги в пятницу, 15 сентября, в минусе. Индекс Мосбиржи потерял 0,55%, закрывшись на уровне 3 135,18 пункта, долларовый РТС снизился на 0,45%, до 1 024,52 пункта.

Индекс Мосбиржи выглядел относительно слабо на протяжении всей сессии. Сказывается недостаток локальных драйверов для роста, прокомментировал торги эксперт «БКС Мир Инвестиций» Василий Карпунин.

«Из позитивных моментов можно выделить лишь высокие цены на нефть. В остальном рыночные настроения участников сдержанные ввиду смены отношения к уровню процентных ставок. После пятничного заседания ЦБ РФ стало понятно, что высокая ключевая ставка с нами надолго, и это негативно для оценки большинства акций», — отметил аналитик.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отметила, что негативная динамика на рынке акций была обусловлена опасениями по поводу замедления экономики Китая, которые вновь усилились из-за обострившихся проблем в китайской стройиндустрии. Еще одним поводом для активизации продаж, по ее мнению, стали новости об обсуждении в ЕС нового пакета санкций, который может быть принят в октябре.

Главный аналитик ПСБ Владимир Лящук полагает, что 19 сентября на российском рынке может продолжиться коррекция, а индекс Мосбиржи протестирует уровень 3100 пунктов. По мнению эксперта, среди инвесторов продолжится «снижение интереса к акциям в условиях более высоких процентных ставок».

«У нас нет никаких оснований полагать, что на рынке появятся новые драйверы роста и он начнет очередную восходящую фазу. Пока складывается впечатление, что индекс Мосбиржи будет пытаться рисовать боковик. Возможные границы его — 3100−3270 пунктов», — предположил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

В «БКС Мир Инвестиций» также полагают, что в краткосрочной перспективе российский рынок продолжит торговаться в боковой формации — от серьезного падения его будут удерживать высокие цены на глобальном нефтяном рынке. «На этом фоне компании нефтегазового сектора, вероятно, будут пользоваться повышенным спросом. Дополнительной поддержкой рынку станет сезон промежуточных дивидендов и процесс редомициляции».



Цены на нефть

Цена нефти Brent в начале торгов 19 сентября впервые с 15 ноября 2022 года превысила отметку $95 за баррель. На 8:16 мск баррель нефти этой марки на бирже ICE Futures стоил $95,01, что на 0,61% выше уровня закрытия понедельника.

Котировки растут на фоне прогнозов дефицита на нефтяном рынке в четвертом квартале после того, как Россия и Саудовская Аравия до конца этого года продлили добровольное сокращение экспорта и добычи, отмечает Reuters. По прогнозам аналитиков ANZ, решение России и Саудовской Аравии может привести к дефициту предложения в 2 млн баррелей в сутки.

«Сохранение ограничений на поставку и добычу со стороны крупнейших производителей нефти продолжает перевешивать угрозу сокращения спроса из-за экономических проблем ее крупнейших потребителей», — прокомментировал торги эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.

Текущему росту цен также способствует оптимизм в отношении восстановления экономики Китая, который является крупнейшим в мире импортером нефти.

Китайский спрос уже не сдерживает нефть, пишет ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. «Противниками прогноза роста цен на нефть были пессимисты, которые предполагали снижение спроса в Европе, а также слабый спрос в Китае. Однако данные по нефтепереработки в КНР свидетельствуют о том, что в августе НПЗ КНР перерабатывали по 15,23 млн баррелей в сутки, что является новым рекордом», — пояснил эксперт. По его мнению, смягчение опасений за спрос переводят ожидания по ценам на нефть в зону выше $100 за баррель.

Однако, по мнению экспертов «БКС Мир Инвестиций», несмотря на локальный ярко выраженный позитив, текущие уровни по Brent уже близки к справедливым. Поэтому дальнейший устойчивый рост выглядит маловероятным. «При наличии краткосрочных позитивных катализаторов котировки вполне могу сформировать временный скачок в район $100. Но эти уровни вряд ли будут устойчивы, поскольку даже для производителей они не выгодны, ведь из-за слишком дорогой нефти начинает страдать спрос», — считают в брокерской компании.



Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 18 сентября.

Broadcom: дивиденды — $4,6. Дата выплаты — 29 сентября. Доходность — 0,54%.



Другие важные события

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19 сентября Московская биржа начнет расчет и публикацию новых индикаторов — индексов дивидендов Московской Биржи.

19—25 сентября — неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Во вторник Премьер-министр Бельгии представит проект санкций, касающихся импорта российских алмазов.

Еврозона: индекс потребительских цен, август — 12:00 мск.

США: количество выданных разрешений на строительство, август — 15:30 мск.

США: количество новостроек, август — 15:30 мск.

США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия.

Индекс Мосбиржи: 3 135,18 (-0,55%).

Индекс РТС: 1 024,52 (-0,45%).

S&P 500: 4453,53 (+0,07%).

Dow Jones Industrial Average: 34 624,3 (+0,02%).