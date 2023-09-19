09:40 (мск), источник: ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 96,55 рубля

Евро снизился до 102,92 рубля.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи во вторник по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 0,5 копейки и составил 96,55 рубля.

Курс евро снизился на 13,5 копейки и составил 102,92 рубля.

В свою очередь курс юаня остался прежним: 13,21 рубля.

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