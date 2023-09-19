Деньги не в банке: зачем застройщики выпускают цифровые финансовые активы

Цифровые финансовые активы (ЦФА) — новый инструмент для российского рынка. Закон, регулирующий оборот ЦФА, был принят только в 2021 году, первая площадка для выпуска ЦФА — «Атомайз» (основной инвестор — «Интеррос» Владимира Потанина) — заработала в феврале 2022-го. А обмен ЦФА стал возможен только с 3 августа 2023 года, когда ЦБ включил первую организацию в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов — ею стала Московская биржа.

По своей сути ЦФА — это цифровые права (например, на денежную выплату или владение активом), учет и обращение которых идут через технологию блокчейна, или распределенного реестра. Эксперты, ранее опрошенные Forbes, в целом оценили этот инструмент как перспективный и востребованный, но пока еще слишком молодой.

В настоящий момент примеров использования ЦФА не так много, например, «Атомайз» выпускала ЦФА, привязанные к стоимости корзины металлов, а также акций «Норильского никеля», а на платформе Masterchain РЖД привлекли 15 млрд рублей в форме ЦФА у «ВТБ Факторинга». Среди отраслей, которые с интересом присматриваются к новому инструменту, — девелопмент. В частности, выпуском ЦФА заинтересованы застройщики жилья. Опрошенные Forbes эксперты объяснили, что таким образом строители могут привлекать деньги инвесторов — они пусть и обойдутся дороже банковских кредитов, зато получить их можно значительно быстрее и проще.

Быстрые деньги

Сразу несколько компаний — застройщиков жилья признались Forbes, что с большим оптимизмом смотрят на ЦФА. «ЦФА сегодня — это максимально короткий путь от застройщика к частному инвестору, — рассуждает вице-президент ГК “Кортрос” Филипп Третьяков. — Возможности привлечения средств из альтернативных источников ограничены. После перехода всего строительного рынка России на проектное финансирование застройщики реализуют свои проекты за счет банковских кредитов, при этом деньги дольщиков лежат на счетах эскроу, застройщик к ним доступа не имеет».

«Для застройщиков это новый инвестиционный инструмент, с помощью которого покупатель может диверсифицировать свои вложения, приобрести часть недвижимости, а потом ее реализовать при повышении стоимости, — объясняет юрист по цифровому праву и владелец сервиса reestrpo.com Борис Герасин. — Выпуск ЦФА также позволяет значительно оптимизировать использование заемных средств на осуществление строительства, потому что активы застройщика не обременяются проектным финансированием».

«ЦФА — это дорогие деньги, но средства часто нужны на развитие в режиме здесь и сейчас, — говорит заместитель генерального директора G-Group Сергей Лобов. — Деньги от продажи квартир по договорам долевого участия (ДДУ) оседают на счетах эскроу и будут доступны только тогда, когда сдан дом, а нам нужно развиваться и пополнять земельный банк. Мы можем привлекать кредитные деньги, мы можем привлекать облигационные займы, и мы это делаем, но теперь есть возможность привлекать средства и через ЦФА. Облигации и ЦФА сейчас сопоставимы по стоимости привлечения денег, но есть очень важный момент — скорость. На выпуск ЦФА сегодня уходит от одного до трех дней».

«В случае ЦФА речь может идти о привлечении средств инвесторов в девелоперские проекты на самых ранних стадиях, задолго до получения разрешения на строительство, — констатирует член совета директоров инвестиционной платформы SimpleEstate Артем Цогоев. — Фактически это в некотором смысле обход 214-ФЗ (об участии в долевом строительстве. — Forbes), но целевая аудитория — инвесторы, а не простые дольщики. Именно инвесторы могут получить возможность принять участие в девелоперских проектах, войдя через ЦФА на ранних стадиях».

Цифровой метр

Чем же являются по своей сути ЦФА, которые выпускают застройщики? Собеседники Forbes объяснили, что есть несколько вариантов. «Состоявшиеся выпуски эмитентов-застройщиков можно разделить на два типа, — рассказывает директор по продуктам платформы “Атомайз” Павел Сидоркин. — Есть “цифровые квадратные метры” с защитой капитала, то есть выпуски с гарантированной доходностью. Доступны как неквалифицированным, так и квалифицированным инвесторам. У этого продукта ставка доходности, которую получит инвестор, четко определена в решении о выпуске. Данный инструмент можно сравнивать с облигациями или депозитом».

Такой продукт на платформе «Атомайз» летом выпустила G-Group. «При старте продаж ЦФА в июне мы гарантировали доходность не менее 10% от номинала на момент старта продаж, — объясняет Лобов из G-Group. На момент выпуска стоимость одного ЦФА составляла 99 300 рублей. Эта номинальная цена привязана к средней стоимости квадратного метра в проекте G-Group, через год инвестор в любом случае получит 10% доходности. “Если же средняя стоимость квадрата к моменту ввода дома в эксплуатацию будет выше, то инвестор получит большую доходность”, — говорит Лобов.

Существуют и «цифровые квадратные метры» без защиты капитала, продолжает объяснение Сидоркин. Доходность по таким выпускам может быть привязана к разным показателям. Это, например, средняя стоимость квадратного метра, которая рассчитывается согласно открытым данным, опубликованным на портале «ДОМ.РФ», или же итоговые результаты продаж в том или ином объекте. Может использоваться и оценка специализированной компании — на дату, зафиксированную в решении о выпуске соответствующих ЦФА. Активы такого рода выпустила группа «Самолет».

«Сумма, которую эмитент должен будет выплатить инвесторам при погашении, равна сумме продажи квадратного метра квартиры конечному покупателю на более позднем этапе ее готовности, — объясняет механизм генеральный директор “Самолет Плюс ЦФА” Денис Кондрахин. — Таким образом, продукт с точки зрения риска и доходности похож на обычные инвестиции в конкретную квартиру, за тем исключением, что порог входа в него составляет не миллионы, а десятки тысяч рублей, а инвестору не требуется иметь дело с оформлением прав собственности и какой-либо дополнительной бумажной работой».

Другие застройщики пока не выпускали свои ЦФА.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258698&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Не хит

ЦФА, в том числе от застройщиков, пока не стали ни рыночным хитом, ни привычным инструментом для розничных инвесторов. Собеседники Forbes объясняют это молодостью формата и отсутствием удобных площадок для вторичных торгов. «На текущий момент эмитенты ЦФА не предложили инвестору-физлицу достаточно гибкий инструмент, который бы был способен полностью реализовать огромный потенциал данной технологии: в основном текущие ЦФА дублируют уже знакомые ценные бумаги, с небольшими дополнениями или изменениями», — сетует Кондрахин из компании «Самолет Плюс ЦФА».

Выяснилось, что люди не особо хотят вкладываться в ЦФА без гарантированной доходности, рассуждает Лобов из G-Group. К тому же, отмечает он, ЦФА лишены ставшего уже привычным для классических финансовых активов удобства, когда инвестор может управлять своим портфелем и инвестициями через приложение.

«“Атомайз” обещают, что в ближайшее время подключат Тинькофф Банк (“Интерросу” принадлежит почти 35% банка. — Forbes) к рынку цифровых финансовых активов, пока что мы этого с нетерпением ждем», — говорит Лобов.

Впрочем, застройщики рассуждают о ЦФА с оптимизмом. «Говорить о том, стали ли ЦФА хитом, пока преждевременно, мы видим интерес к этому инструменту со стороны застройщиков, просто пока не все ощутили его потенциал в полной мере, — полагает генеральный директор компании Propertize Роман Ткачев. — К сожалению, до сих пор многие представители профессионального сообщества вздрагивают при слове “блокчейн”, а цифровые финансовые активы называют покупкой квартир за криптовалюту, хотя никакого отношения к крипте ЦФА не имеют».

«Развитие ЦФА на недвижимость будет пользоваться спросом у неквалифицированных инвесторов в случае, если эмитенты будут предлагать комбинированную доходность, состоящую из фиксированной и дополнительной доходности, — прогнозирует руководитель финансово-экономического управления компании “Главстрой” Александр Ситников. — В таком случае ЦФА могут отвлечь на себя часть инвесторов с фондового рынка, инвестирующих в облигации, паи ЗПИФ недвижимости, а также привлечь физлиц, сберегающих средства с помощью депозитов. С ростом числа положительных кейсов погашения ЦФА застройщиками интерес к ним будет подогреваться».

Цифровые риски

Главные риски ЦФА от жилых застройщиков эксперты связывают с молодостью формата: многие особенности оборота не отрегулированы, механизмы получения доходности непонятны. «Если токен привязан к конкретному метру в конкретной квартире, как это сделано у “Самолета”, то держателю токена выгоднее, чтобы эта квартира была продана по максимальной цене и без скидки, но повлиять на это он не может», — приводит пример Цогоев из SimpleEstate.

«В планах ГК “Самолет” предоставить инвесторам в ЦФА более широкий круг прав, однако на текущий момент мы ограничены существующим законодательством, поэтому роль инвестора сейчас пассивна: он приобретает токен и ждет погашения», — говорит Кондрахин из компании «Самолет Плюс ЦФА».

«Пока не устранены правовые риски розничного инвестора, инструмент будет оставаться на российском рынке недвижимости нишевым, — полагает Герасин из reestrpo.com. — Однако, если девелопер сможет сформировать сильный уровень доверия и покажет какое-то количество успешных кейсов для инвесторов, определенный бум ЦФА в сфере недвижимости в России возможен».