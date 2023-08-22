Сбер сообщил о выдаче первого кредита через ЦФА под реальный залог

Сделка является аналогом кредита, в котором ЦФА выступают долговым обязательством, обеспеченным залогом в виде движимого имущества компании и товаров в обороте, пояснили в Сбере, сведения о предмете залога содержатся в решении о выпуске.

Эмитентом первой такой сделки стал производитель профессиональных моющих средств и автохимии «ТД Граcc». Объем выданного кредита составил 100 млн руб.

Заместитель правления Сбербанка Анатолий Попов назвал выдачу первого в России кредита через ЦФА под залог реальных активов «знаковым событием» как для самого банка, так и для всей экономики страны в целом. В Сбере добавили, что «ТД Граcc» допускает и дальше кредитоваться через ЦФА. Попов ожидает новых таких сделок и распространения практики выдачи кредитов через ЦФА.

Закон о ЦФА вступил в силу в России в январе 2021 г. В перечне операторов по выпуску ЦФА уже находятся: «СПБ биржа», Atomyze, «Лайтхаус», Сбербанк, Альфа-банк, «Системы распределенного реестра» («Мастерчейн»), «Токены» и «Еврофинанс Моснарбанк». 3 августа Банк России включил «Московскую биржу» в реестр операторов обмена ЦФА.

В августе сообщалось, что Альфа-банк решил выпускать аналоги структурных облигаций в виде ЦФА, которые будут привязаны к реальным финансовым активам — стоимости акций «Лукойла» и величине ключевой ставки. Объем первого выпуска ЦФА «Альфа-банком» составит до 300 млн руб., а срок обращения — один месяц.