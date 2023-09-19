Аналитики оценили риск падения курса рубля до 110 за доллар

На фоне публикации доклада Росконгресса курс российской валюты на Мосбирже во вторник немного укреплялся — до 96,22 рубля.

Подорожание доллара возможно, «если выбран вариант постепенного контролируемого ослабления рубля, что в рамках текущей бюджетной политики может быть оправданно, курс будет терять примерно 2 рублей в месяц в среднем», — отмечается в докладе фонда.

По мнению экспертов фонда, рубль может укрепиться до 80−90 за доллар, если правительство и Центробанк введут валютный контроль для борьбы с оттоком капитала. «При 100% возврате валютной выручки мы бы наблюдали серьезное укрепление рубля», — напоминают авторы исследования.

Также будет способствовать укреплению национальной валюты изменение денежно-кредитной политики, прогнозируют в фонде.

«Эксперты в целом правы, что текущая денежно-кредитная политика не обеспечивает укрепление рубля», — отметил Денис Перепелица, к.э.н., директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.

И скорее всего может привести к его девальвации из-за действий валютных спекулянтов. Жесткие ограничения на движение капитала не накладываются, экспортеры все еще не обязаны продавать валютную выручку. А так как отток капитала достаточно большой рубль будет продолжать ослабляться. Денис Перепелица к.э.н., доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова

«Фактором укрепления рубля может послужить увеличение валютной выручки экспортеров в результате роста цен на нефть. Скорее, всего рубль останется в коридоре 95−105 при текущих условиях», — прогнозирует Денис Перепелица.

«В целом нельзя исключать любых новых минимумов по рублю из-за крайне низкой ликвидности валютного биржевого рынка», — пояснил Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал».

Он привел в пример регулярную ситуацию с налоговыми выплатами. Пик платежей в казну приходится на последние числа месяца: спрос на рубли растет и российская валюта укрепляется. После этого, когда в начале месяца экспортеры уходят с рынка, любой заметный спрос на валюту может обернуться резким ослаблением рубля.

Тем не менее в среднесрочной перспективе мы ожидаем некоторого укрепления российской валюты с текущих отметок — в сторону 90−95 рублей против доллара. Юрий Кравченко начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал»

По его мнению, этому будет способствовать рост цен на нефть и ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ. «Последний фактор окажет давление на потребительский спрос и импортные товары, что позволит улучшить сальдо торгового баланса в пользу рубля», — резюмировал экономист.

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