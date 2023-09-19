«Росконгресс»: доллар может вырасти до 110 рублей в II квартале 2024 года
Курс рубля к началу второго квартала 2024 года опустится до 110 рублей за доллар и ниже, говорится в докладе «Росконгресса».
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Курс рубля к началу второго квартала 2024 года опустится до 110 рублей за доллар и ниже, говорится в докладе «Росконгресса».
Отмечается, что постепенное контролируемое ослабление рубля в рамках текущей бюджетной политики может быть оправдано.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что на ослабление рубля оказали влияние несколько факторов.