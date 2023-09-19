«Росконгресс»: доллар может вырасти до 110 рублей в II квартале 2024 года

Отмечается, что постепенное контролируемое ослабление рубля в рамках текущей бюджетной политики может быть оправдано.

«Это предполагает курс в районе 110 (рублей за доллар. — RT) и ниже уже к II кварталу 2024 года при сохранении нынешних условий», — приводит текст доклада РИА Новости.