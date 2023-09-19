10:16 (мск), источник: RT на русском

«Росконгресс»: доллар может вырасти до 110 рублей в II квартале 2024 года

Курс рубля к началу второго квартала 2024 года опустится до 110 рублей за доллар и ниже, говорится в докладе «Росконгресса».

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Источник: Reuters

Отмечается, что постепенное контролируемое ослабление рубля в рамках текущей бюджетной политики может быть оправдано.

«Это предполагает курс в районе 110 (рублей за доллар. — RT) и ниже уже к II кварталу 2024 года при сохранении нынешних условий», — приводит текст доклада РИА Новости.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что на ослабление рубля оказали влияние несколько факторов.

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