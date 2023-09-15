16:57 (мск), источник: Frank Media

ЦБ не планирует диверсифицировать международные резервы

В том числе, не планирует перекладываться в нерезервные валюты.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Банк России не планирует диверсифицировать международные резервы, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-концесенции. В том числе, не планирует перекладываться в нерезервные валюты «дружественных» стран.

«Для нас очень важно, что наличие юаней в резервах нам позволяет обеспечивать задачи удержания финансовой стабильности в случае необходимости. У нас экономика, торговые расчеты в значительной степени уже переключились на юани. Раньше, когда значительная часть экономики валютной части была долларовая и евровая, спроса на юань не было. Сейчас есть спрос на юани, и мы с помощью юаня можем решать все задачи, которые стоят перед золото-валютными резервами, поэтому планов по диверсификации нет», — сказала она.

Международные резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте. ЕС, США и ряд других стран весной 2022 года заморозили международные резервы России в ответ на военные действия на территории Украины. Санкции лишили Россию доступа к порядка $300 млрд резервов. Под ограничения не попала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Правление "Росгосстраха" пополнили представителями СК "Пульс"
ЦБ готов дальше ужесточать требования по ипотеке
Главные финансовые новости дня
Финансовая аналитика
Как начать инвестировать?
Энциклопедия финансов
Курсы валют, нефть, акции
Новости экономики
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеИспользование материаловОбратная связь