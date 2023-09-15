ЦБ не планирует диверсифицировать международные резервы

«Для нас очень важно, что наличие юаней в резервах нам позволяет обеспечивать задачи удержания финансовой стабильности в случае необходимости. У нас экономика, торговые расчеты в значительной степени уже переключились на юани. Раньше, когда значительная часть экономики валютной части была долларовая и евровая, спроса на юань не было. Сейчас есть спрос на юани, и мы с помощью юаня можем решать все задачи, которые стоят перед золото-валютными резервами, поэтому планов по диверсификации нет», — сказала она.