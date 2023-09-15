ЦБ не планирует диверсифицировать международные резервы
В том числе, не планирует перекладываться в нерезервные валюты.
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В том числе, не планирует перекладываться в нерезервные валюты.
Банк России не планирует диверсифицировать международные резервы, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-концесенции. В том числе, не планирует перекладываться в нерезервные валюты «дружественных» стран.
«Для нас очень важно, что наличие юаней в резервах нам позволяет обеспечивать задачи удержания финансовой стабильности в случае необходимости. У нас экономика, торговые расчеты в значительной степени уже переключились на юани. Раньше, когда значительная часть экономики валютной части была долларовая и евровая, спроса на юань не было. Сейчас есть спрос на юани, и мы с помощью юаня можем решать все задачи, которые стоят перед золото-валютными резервами, поэтому планов по диверсификации нет», — сказала она.
Международные резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте. ЕС, США и ряд других стран весной 2022 года заморозили международные резервы России в ответ на военные действия на территории Украины. Санкции лишили Россию доступа к порядка $300 млрд резервов. Под ограничения не попала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях.