Личные особенности: россиянам предложили новый инструмент инвестирования

Индивидуальные инвестиционные счета ИИС-3 — это новый инструмент инвестирования в ценные бумаги, который объединит налоговый профит от счетов ИИС-1 и ИИС-2. Минфин и ЦБ РФ вышли с предложением дать право перевода и засчитывания срока действия открытых ранее ИИС-1 или ИИС-2, чтобы сократить минимальный срок применения счета ИИС-3. Таким образом, в первые три года действия ИИС-3 минимальный срок использования составит пять лет, а затем плавно вырастет до 10 лет. Что это даст частным инвесторам, выясняли «Известия».

Оптимизация выгод

ИИС — это специальный инвестиционный счет, который позволяет владельцу покупать ценные бумаги на бирже и при этом получать налоговые вычеты от государства. При первом типе счета (ИИС-1, или тип А) сумма вычета зависит от пополнения счета в течение года. Максимальная сумма к вычету — 52 тыс. рублей. Второй тип (ИИС-2, или тип Б) предполагает освобождение от НДФЛ всего полученного дохода.

Возврат средств при этом возможен не ранее чем через три года при закрытии счета.

ИИС-3 — это новый инструмент инвестирования в ценные бумаги, который объединит налоговый профит от счетов ИИС-1 и ИИС-2. То есть владельцы ИИС-3 смогут и получать вычеты (исходя из суммы пополнения), и освободить полученную выгоду от налогообложения.

Вариантов действий с хранением средств на индивидуальных инвестиционных счетах становится больше, комментирует руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

— Новый инструмент — ответ на запрос общества. Предлагаемые льготы востребованы в комбинации.

Получить вычет в размере 52 тыс. рублей в год для официально трудоустроенного россиянина — весомое подспорье.

— Особенно если нет других вариантов получить вычет, например частично компенсировать затраты на спорт, медицину и образование. Бум массовых открытий ИИС пришелся на 2019−2020 годы, и заведенные тогда счета сейчас можно закрывать и фиксировать прибыль. И тут даже инвестиционные результаты отходят на второй план, — говорит он.

В то же время, чтобы заработать на ИИС, необходимы вливания, отмечает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Чтобы получить максимальный «выхлоп» от ИИС, его ежегодно требуется пополнять на 400 тыс. рублей, а сегодня это не так просто. Особенно тяжело получить плюс в регионах, где зарплаты не такие высокие по сравнению с обеими столицами. Соответственно, сумма, которую может вернуть налоговая, невелика, особенно если предъявлять к вычету другие расходы, например за абонемент в спортзал, обучение ребенка или покупку жилья. Поэтому сумма плюсов ИИС-1 и ИИС-2 как нельзя кстати, — подчеркивает финансист.

Многообразие альтернатив

Проект закона, который предполагает, что счета первого и второго типов смогут конвертироваться в ИИС-3, сохраняя срок накоплений, пока только обсуждается. И для части граждан это может быть удобно, делится мнением заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

— При этом, на мой взгляд, многие постараются сохранить действующие счета, потому что они имеют ряд преимуществ перед ИИС-3: краткосрочность и возможность применения такой же налоговой льготы.

Режим ИИС-3 устанавливает единый срок (от 5 до 10 лет) применительно к разным инвестиционным стратегиям, разъясняет эксперт.

— Проблема заключается в том, что финансовые цели разнятся: кто-то копит на образование детей, лечение и другие краткосрочные нужды в пределах трех лет, а кто-то может сохранять деньги до выхода на пенсию. И единая стимулирующая налоговая стратегия, которая будет применяться к обоим вариантам, не всегда удобна. В мире преобладают несколько иные подходы к организации подобных счетов, предполагающие, что каждый режим счета ориентирован на особую стратегию сбережений и финансовые цели граждан. Этот недостаток конструкции ИИС-3 может стать причиной того, что он не станет очень популярным. Во II квартале 2023 года количество вновь открываемых ИИС, прежде всего ИИС-1, резко выросло. Поэтому оставлять людям возможность пользоваться счетами старого типа — хорошая идея.

По словам Абрамова, среди разных вариантов сбережений преобладают брокерские счета, как имеющие меньше ограничений для инвестирования и меньший размер комиссии, а наиболее популярными остаются акции резидентов, паи инвестиционных фондов, корпоративные облигации.

Поощрение от государства

Долгое время на разных уровнях обсуждается законопроект о формировании долгосрочных сбережений граждан. Для развития этого направления требуется внесение целого ряда изменений в действующее законодательство, считает директор Федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования НИУ ВШЭ, профессор базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков факультета экономических наук НИУ ВШЭ Николай Берзон.

— ИИС-1 и ИИС-2 на три года впервые появились у нас в 2015 году. Они завоевали популярность, потому что государство дает держателям налоговые льготы. Эти льготы обеспечили приток частных инвесторов. Так, на конец 2022 года было более 5 млн физлиц, которые открыли ИИС-1 и ИИС-2. Изначально механизм ИИС-3 планировался как исключительно долгосрочный, но были некоторые опасения в связи с тем, что россияне не привыкли мыслить на 10 лет вперед, — продолжает собеседник «Известий». — ЦБ и Минфин, на мой взгляд, нашли хороший компромиссный вариант. Для ИИС-3 сначала будет установлен короткий пятилетний срок, потом он каждый год будет увеличиваться на один год, и так дойдут до 10 лет. Мне кажется, это очень разумное плавное решение для перехода наших граждан на долгосрочные сбережения.

Расчет рисков

Согласно инициативе, ИИС-3 предоставит инвесторам налоговые льготы, а сроки ведения ИИС-1 и ИИС-2 будут учтены при открытии ИИС-3, что сократит минимальный период использования этого счета, отмечает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

— Однако стоит учитывать, что, согласно поправкам, сначала будет действовать минимальный срок действия ИИС-3 в три года, который плавно увеличат до 10 лет. Таким образом, многие инвесторы не будут спешить с переходом на ИИС-3, так как увеличение срока может стать существенным ограничивающим фактором в управлении капиталом. Весьма вероятно, интерес к ИИС резко возрастет в ближайшей перспективе, как только ситуация с процентными ставками стабилизируется. Покупка ОФЗ и возврат подоходного налога один из наиболее интересных низкорискованных инвестиций на российском рынке, которая может обеспечить доходность выше 20%, — считает эксперт.

Введение ИИС-3 с налоговыми льготами может стимулировать больший интерес к инвестициям в этот инструмент.

— Однако успешное использование ИИС требует хорошего понимания рисков и финансовых рынков. И это только один из многих способов приумножить и сохранить деньги: наличные средства, банковские депозиты и счета, а также в виде инвестиций в акции и облигации и других финансовых инструментах, в драгоценных металлах, в криптовалютах, недвижимости, — заключает Ярослав Кабаков.

Больше торговать

ИИС активно пользуется спросом у инвесторов, заявляет главный стратег PFL Advisors Федор Наумов.

— По данным ЦБ, на конец II квартала 2023 года у россиян открыто 5,6 млн счетов ИИС. Эти активы равны 500 млрд рублей, что составляет 1/16 всех денежных средств физлиц на счетах на фондовом рынке. То есть у двух из трех лиц с открытым брокерским счетом открыт и ИИС. Граждане РФ таким образом сокращают свои налоговые выплаты, что повышают интерес физлиц к торговле на рынке.

По мнению аналитика, изменения в законодательстве по ИИС могут привести к краткосрочному увеличению количества открытых индивидуальных инвестиционных счетов за счет роста льгот, которые доступны владельцам ИИС.

— Пока минимальный срок хранения денежных средств не такой большой, у физлиц может возникнуть дополнительный интерес не только к хранению денежных средств на индивидуальных инвестиционных счетах (что делают владельцы ИИС-1), но и к увеличению торгов на этих счетах. Таким образом, в ближайшие пару лет мы ожидаем увеличение количества открытых ИИС, рост числа сделок по ним и объемов активов, хранящихся на счетах. В дальнейшем же интерес к открытию счетов может упасть за счет увеличения минимального срока хранения денежных средств, — прогнозирует Федор Наумов.

Время — деньги

Изначально десятилетний срок для ИИС-3 делал их абсолютно непривлекательными и даже неинтересными для инвестиций и применения, полагает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.