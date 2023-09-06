Минсельхоз рассчитывает возобновить сельскую ипотеку в 2024 году

«По льготной ипотеке, я думаю, что где-то с нового года мы начнём… Часть денег действительно закончилась, у нас выросли обязательства по ранее выданным кредитам с учетом увеличения ключевой ставки. Тем не менее я думаю, что мы в процессе согласования бюджета получим деньги и в новом году начнем выдавать сельскую ипотеку», — сообщил Патрушев в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по контролю и по аграрным вопросам.

Минсельхоз 25 августа сообщил, что уполномоченные банки временно приостановили выдачу новых ипотечных кредитов по программе «Сельская ипотека» после повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 12% годовых. Кроме того, по словам Патрушева, есть планы возобновить и льготное кредитование аграриев, прием заявок на которое был также не так давно приостановлен.

«По льготному кредитованию уже предприятий АПК — и по инвестиционному, и по короткому — к концу года будем… Сейчас мы изыскиваем ресурсы, и я думаю, через какое-то время, не буду обозначать через какое, начнется кредитование на селе», — сказал Патрушев.