Что будет определять цены на нефть в ближайшие дни

Цены на нефть начали неделю в нейтральном ключе, избегая резких движений в преддверии публикации свежих отчетов по рынку от EIA, ОПЕК и МЭА. Сегодня отчитаются EIA и ОПЕК. Также участники рынка будут ждать данные по динамике запасов в США. На фоне завершения автомобильного сезона сокращение запасов может замедлиться. По оценкам опрошенных Reuters экспертов, запасы сырой нефти на прошлой неделе могли снизиться на 2 млн барр. Сегодня поздно вечером предварительную оценку даст API, завтра в 17:00 официальные данные представит EIA.



Еще одним важным катализатором на этой неделе может стать публикация данных по инфляции в CША за август, которая запланирована на среду. Чем сильнее рост потребительских цен, тем выше шансы на более высокую ключевую ставку в США. Для нефти высокая ставка несет риски из-за негативного влияния на экономику и спрос на топливо.



Фьючерсы на Brent торгуются в диапазоне $89−91 за баррель, смещаясь к его верхней границе. У котировок есть все шансы показать еще один импульс роста при благоприятном сентименте. Ближайшие цели находятся в районе $94−95 за баррель.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259093&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.



Отчеты от EIA и ОПЕК

В августе EIA ожидало спрос на нефть на уровне 101,19 млн б/с в 2023 г. и 102,8 млн б/с в 2024 г. Мировой уровень предложения оценивался в 101,3 млн б/с и 103 млн б/с соответственно. Динамика профицита (дефицита) по кварталам, по оценкам ведомства, представлена на диаграмме ниже. Средняя цена на Brent ожидалась на уровне $82,6 за баррель в 2023 г. и $86,5 за баррель в 2024 г.

ОПЕК прогнозировал 102,01 млн б/с в 2023 г. и 104,25 млн б/с в 2024 г. Из месяца в месяц картель ограничивается незначительными корректировками прогнозов по росту спроса, придерживаясь оптимистичной оценки. С начала года прогноз по росту спроса в 2023 г. вырос с 2,22 до 2,44 млн б/с. В 2024 г. ожидается еще 2,25 млн б/с.



Сегодня EIA и ОПЕК дадут обновленные прогнозы. Ожидается, что с учетом продления добровольных ограничений Саудовской Аравией прогнозный дефицит в IV квартале 2023 г. может вырасти. Оценки спроса также могут быть скорректированы вверх с учетом смягчившейся риторики ФРС, хотя для значимого пересмотра еще рано.