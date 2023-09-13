13:05 (мск), источник: Frank Media

Мосбиржа перенесла запуск торгов на срочном рынке

Торги были приостановлены с 9:30 мск.

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Источник: Reuters
Московская биржа перенесла запуск торгов на срочном рынке на 13:30 мск, говорится в сообщении торговой площадки.

Московская биржа приостановила торги на срочном рынке с 09:30 мск «из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы срочного рынка в утреннюю торговую сессию». Затем биржа обещала возобновить торги в 13:00 мск — спустя 3,5 часа после приостановки. При этом биржа «откатит» торговую систему по состоянию на 4:45 мск — то есть не будет учитывать сделки, заключенные в период с 8:50 до 9:30 мск.

На срочном рынке крупных сбоев с февраля 2022 года, когда Мосбиржа приостанавливала торги почти на всех рынках, не наблюдалось. Торги на срочном рынке по обычному расписанию продолжаются с 9:00 мск до 23:50 мск.

Последний крупный сбой на Мосбирже наблюдался год назад — в сентябре 2022 года. Тогда биржа приостанавливала торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов на 1,5 часа. Биржа объяснила приостановку выявлением отсутствия некоторых клиентских кодов в текущей конфигурации торгово-клиринговой системы (ТКС) валютного рынка, что ограничивало возможности проведения операций клиентами отдельных участников торгов.

Во время загрузки произошла ошибка.
На срочном рынке биржи торгуется 27 опционов на акции, 3 опциона на валюты, а также 104 фьючерсных контракта и 55 опционов на них, где базисными активами выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.

новость дополняется.

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 Мосбиржа перенесла запуск торгов на срочном рынке после сбоя
Мосбиржа возобновит торги на срочном рынке после 3,5 часов приостановки
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