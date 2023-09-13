Мосбиржа перенесла запуск торгов на срочном рынке

Московская биржа перенесла запуск торгов на срочном рынке на 13:30 мск, говорится в сообщении торговой площадки.

Московская биржа приостановила торги на срочном рынке с 09:30 мск «из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы срочного рынка в утреннюю торговую сессию». Затем биржа обещала возобновить торги в 13:00 мск — спустя 3,5 часа после приостановки. При этом биржа «откатит» торговую систему по состоянию на 4:45 мск — то есть не будет учитывать сделки, заключенные в период с 8:50 до 9:30 мск.

На срочном рынке крупных сбоев с февраля 2022 года, когда Мосбиржа приостанавливала торги почти на всех рынках, не наблюдалось. Торги на срочном рынке по обычному расписанию продолжаются с 9:00 мск до 23:50 мск.

Последний крупный сбой на Мосбирже наблюдался год назад — в сентябре 2022 года. Тогда биржа приостанавливала торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов на 1,5 часа. Биржа объяснила приостановку выявлением отсутствия некоторых клиентских кодов в текущей конфигурации торгово-клиринговой системы (ТКС) валютного рынка, что ограничивало возможности проведения операций клиентами отдельных участников торгов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259072&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На срочном рынке биржи торгуется 27 опционов на акции, 3 опциона на валюты, а также 104 фьючерсных контракта и 55 опционов на них, где базисными активами выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.