09:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке

Мосбиржа сообщила, что торги на срочном рынке приостановлены с 9:30 из-за сбоя. О времени возобновления торгов биржа пообещала сообщить отдельно.

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Источник: Reuters

На срочном рынке торгуются деривативы: фьючерсы и опционы.

Пресс-служба Мосбиржи пояснила «Ъ», что причина остановки в сбое работы торгово-клиринговой системы. «Проводится диагностика системы, о возобновлении торгов будет сообщено дополнительно», — сообщила Мосбирже.

В 2022 году на фоне санкций Мосбиржа с 25 февраля приостановила проведение утренних торгов на срочном рынке, аналогичные ограничения ввели на валютном с 28 февраля. Их возобновили в сентябре.

Лаура Кеффер.

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